開賣幾分鐘掃光！汐止好市多再現「搶口罩大隊」…一大早6點到場卡位

▲汐止好市多31日上午9時的人潮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者黃可昀／綜合報導

口罩之亂尚未平息，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則，因應供需失衡、哄抬價格情況，但各地仍傳來層出不窮的口罩搶購事件。新北汐止的好市多（costco）今日又發生大量人潮湧入，甚至有人冒著10度以下低溫，一早6點就來排隊，只為搶到防疫不可或缺的口罩。

汐止好市多10點開始營業，但才9點門外就已經塞滿人潮，鏡頭完全容納不了民眾數量，每個人和購物推車全擠成一塊，只要找到縫隙就努力鑽進去，只為了一開門能手刀衝入，朝著口罩販售區直直奔去。

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臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」有人整理出各地網友回報的口罩庫存情形：北投、汐止、中和、新莊、桃園南崁、桃園中壢、新竹、台中、嘉義、高雄大順、高雄中華的口罩已全數完售，內湖店與台南店目前尚未進貨。

▲各地好市多剛開門口罩就賣光。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



事實上，武漢肺炎爆發後各大賣場天天上演口罩搶購潮，先前臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」才曝光內湖好市多景象，有些客人直接衝進倉庫裡拿口罩，「工作人員從倉庫推出還沒到定點，沒有幾分鐘就被秒殺」，網友都稱這種現象是「喪屍搶購潮」。

從初二開始不少廠商就陸續提早開工，加速生產口罩來應付大量需求，自2月1日起，每片口罩價格也會從8元調降到6元，且所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，分配到醫療防疫、超商、醫院、藥妝店、藥局等通路，呼籲大眾「目前產能已恢復，每天會穩定供貨」，不應卯起來囤積口罩，自己夠用就好，剩下的留給第一線醫護人員或需要的患者。

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