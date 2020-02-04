254名滯留旅客順利返台　外交部：義大利初步善意！持續接洽解決問題





▲254位滯留義大利的旅客於4日順利返台。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情全球持續升溫，不少國家管制中國大陸旅客入境，連帶使台灣的旅客受到影響，義大利日前誤將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同被納入停飛行名單中，部分台灣旅客受影響滯留當地，經外交部斡旋後，原本滯留在義大利的台灣旅行團8團254人已搭乘華航班機CI76 4日上午返抵國門。外交部發言人歐江安表示，這是義大利政府的初步善意，會持續接洽解決問題。

外交部長吳釗燮在2日國際記者會中表示，已和駐義大利代表跟相關組織密切聯繫，希望義大利友台國會議員協助改正錯誤。他提到，最近有看到義大利政府慢慢調整政策，已經宣布可以過境，也宣布可以有飛機去接運台灣在義大利的旅客，希望義大利政府讓台灣飛航恢復正常。

至於其他國家有無相似例子？吳釗燮說，除了越南狀況之外，沒其他國家對於台灣航班有任何限制，已要求駐外館處只要有航班降落點，就要去跟該國說明，說明台灣並不是中國疫區的一部分。

華航日前經取得義大利民航局同意，恢復2月3日編號CI76的航班，並以空機前往羅馬接送滯留當地的台灣旅客，在當地時間3日上午10時30分從羅馬機場起飛，在4日上午5時許返抵桃園機場。其餘仍在當地旅遊的團體將由旅行社安排由維也納搭機返台。

劉姓旅客說，1月17日時便搭機前往義大利過年，在義大利發現當地人幾乎不戴口罩，有戴口罩的多是華人。對於義大利一度拒絕台灣旅客入境，他表示，在預計回台的前2天接獲航班遭取消的資訊，原本打算搭飛機到其他城市後轉機回台，所幸羅馬飛往台北的班機於2月3日復飛，十分感謝台灣外交部的努力讓他們一家能順利返台。

外交部發言人歐江安表示，義大利方面以武漢肺炎為由，禁止中國及香港澳門，包含台灣進入，這個決定基本上跟我國疫情沒有關係，因其他國家確診病例遠遠超過台灣卻沒受限，義大利政府是基於錯誤認知做出錯誤決定。外交部持續努力希望對方更正決定，透過友好國家進行澄清。

歐江安提到，載著滯留義大利台灣旅客的華航班機今早返抵國門，此舉是義大利政府初步善意，外交部將持續與義大利溝通，讓問題獲得解決，目前已經接洽許多義大利國會議員，他們也公開發表這是義大利政府的錯誤決定，義大利重量級國會議員甚至專文挺台，不少義大利民眾也對於他們的政府決定表示不滿，問題歸結到最後，還是因為義大利政府被誤導，認為台灣是中國大陸的一部分。

歐江安重申，外交部再度向國際社會呼籲，正視台灣不屬於中國大陸一部分的事實，讓台灣加入WHO才能為國際社會的防疫工作貢獻，共同守護包含台灣兩千三百萬人民及全球人類的健康福祉。