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氣溫20度、濕度40％環境下　陸專家：新冠病毒可存活5天

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒在特定溫度濕度下可存活五天。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

對於新冠病毒傳播方式，國家衛生健康委專家組成員蔣榮猛3日指出，研究發現，病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，如果溫度、濕度合適，它可以存活數天。「比如在溫度20度、濕度40%的環境中，有研究表明新型冠狀病毒可以存活達到五天。」

湖北省政府3日晚間召開新聞發佈會，通報新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。蔣榮猛在回答記者提問時表示，病毒是通過飛沫或者接觸傳播，飛沫一般通過咳嗽、打噴嚏從人體中出來，出來後很快會沉降，不會在空中漂浮，所以空氣中不會有病毒，不存在病毒在空氣中存活多久的問題。

不過，他也提到，研究發現，病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，如果溫度、濕度合適，甚至可以存活數天。比如在溫度20度、濕度40%的環境中，有研究表明新型冠狀病毒可以存活達到五天。 

蔣榮猛表示，一個人打噴嚏，如果用手遮擋，手再去開門，病毒便會污染門把手，污染電梯按紐，如果下一個人不洗手，他接觸以後揉眼睛、摳鼻子，病毒便可以通過接觸的方式傳播。「往往呼吸道傳染病的飛沫傳播，更多是通過手傳播，請大家一定要把手洗好，這是特別重要的一點。」

至於網路流傳的糞口傳播途徑，蔣榮猛澄清，所謂糞口傳播是指糞便污染水或者食物，一個人把水喝進去，或是吃進食物，但目前沒有發現這種傳播方式的病例。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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