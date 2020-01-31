陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台灣苦主淒涼現身「PO出4慘照」：X！羅馬沒了

▲郵輪上一對澳門夫妻疑感染，台灣苦主po出照片。（圖／PTT鄉民Kevin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者董美琪／綜合報導

武漢肺炎確診病例數已超過當年SARS確診數，至少15個國家出現確診病患，引起全球警戒。一艘停泊在義大利港口的郵輪竟因一對中國夫妻出現疑武漢肺炎症狀，全船7000名乘客和船員被困在郵輪上，不准下船上岸。一位台灣苦主也在PTT無奈證實，PO出慘照「X！我跟家人都困在船上……我們的羅馬一天行程就沒了，還得回船吃『噴』」。

根據《法新社》報導，當地衛生當局指出，歌詩達郵輪（Costa Smeralda）一位澳門54歲女遊客出現出現發燒症狀，被隔離在「船上的醫院」，3名醫生和1名護士到場後，立刻登船照顧，並將這對夫妻的檢體送驗。

不過此疑似病例事件，造成停靠在契維塔韋奇亞港（Civitavecchia）的歌詩達郵輪，旅客行程停擺，船員和乘客約7000人被破留在郵輪上，無法下船。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）說，政府會保持高度警戒態度。義大利媒體則報導，這對夫妻25日從香港飛到米蘭，並在北部沙伏納（Savona）登上郵輪。

一名台灣遊客跟家人出遊，也剛好在歌詩達郵輪上，他無奈地在PTT發文感嘆，「X，我跟家人都困在船上，一大早就不准下船了，餐廳還是一堆人，歐美人看到亞裔的都會閃遠一點。X，很怕在船上隔離14天。」

他陸續PO出4張照，證明自己正在海上，「船上台灣人我知道的大概90人左右，大部分是旅行團，不過船上中國人可能是我們的6-7倍以上，剩下的都是法國、西班牙、義大利等當地這些歐美人，講的語言基本上聽不懂，口罩部分本來就知道有疫情，大家都有帶很多，只是上船後就沒人戴了。」

他表示，「另外，早上有廣播要找他們（這一對夫妻）。X勒，我們的羅馬一天行程就沒了，還得回船吃噴，X，只能在陽台看風景。」「這邊老外也好像不知道事情嚴重程度，沒有一個戴口罩，到今天到羅馬靠港要下船被封船，船上訊息講得很模糊，還說檢疫結果晚上會出來」。

不少網友看了覺得太悲劇，紛紛「幫QQ」留言，「苦主出現了……」、「真的是中大獎了……衰到爆」、「免費多14天郵輪生活耶」、「海上監獄，慘」、「最後一張圖有種淒涼感，害我笑出來」、「直接整船隔離」、「鄉民遍佈全球」、「各種慘，花大錢出去玩結果是這結局」、「都到義大利沒看到羅馬古蹟真的X！」、「聽海哭的聲音」、「我沒有同情心的笑了」。

不過台灣時間30日晚間11點45分傳出最新消息，義大利衛生部表示，經初步檢驗，這對中國夫妻似乎未感染這種肺炎，病毒呈陰性反應。只是截至台灣時間31日凌晨，後續郵輪乘客是否能依原定行程走，仍尚未明朗。

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