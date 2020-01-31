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日本武漢肺炎15例確診「防疫輸台灣」！　醫師分析「2慢半拍關鍵」

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▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應武漢肺炎，旅客出入機場幾乎都戴上口罩，圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情席捲全球，日本官方通報指出，國內確診案例目前已達15例。眼見日本確診病例比台灣的9例還高，曾擔任過醫師的作家蔡依橙對此也在臉書上以「為何日本的防疫比臺灣慢」為題，分析2點主要原因。

蔡依橙今（31日）在粉絲團「蔡依橙的閱讀筆記」中分享他對日本防疫的看法，指出這次日本政府不夠有魄力、防疫動作比台灣慢大概有2種可能。

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第一個就是「農曆春節是陸客到日本旅遊的旺季之一」，他認為經濟效益太大，影響了當局對疫情的判斷；反觀台灣曾因為對岸用「減少陸客」的手段，本來觀光人數就少了很多，加上團體客都被「一條龍」吸血吸光，小商家賺不了多少，民眾自然就不太會因為限制陸客入境而出現「反防疫」的心態。

▲▼日本旅遊,藥妝店,大國藥妝,大国藥妝,沖繩,免稅店。（圖／記者陳世昌攝）

▲農曆春節期間，許多陸客會就近到日本觀光。（示意圖／記者陳世昌攝）

蔡依橙說，第二點則是受到「中美貿易戰」的影響。他認為在貿易戰下，日本一直想趁機和中國擴大貿易，「他們的直覺反射，就是中國越慘，我們利用機會跟他們交朋友，立場不變，但多多賺錢。」因此疫情爆發初期，日方採取較同情的態度，並給予對應支持。

事實上，台灣在本月15日時就把武漢肺炎定為「第五類法定傳染病」，並且很快地就宣布限制陸人、大陸旅遊團出入境等政策防堵疫情。但是日本到了27日才宣布將會把武漢肺炎定為「指定感染症」，28日派遣班機前往武漢撤出206名日僑，與此同時，卻仍有大量的陸客在日本各地活動。

貼文一出，網友們紛紛表示擔憂，「剛從京都回來，整個關西都是中國客真的太可怕了！我只有在空曠地方才敢不戴口罩」、「我的感覺是日本民眾對公共議題的冷淡度還蠻高的」、「這樣下去很怕東奧直接停辦或是元氣大傷、票賣不出去，也沒人願意來比賽」。

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