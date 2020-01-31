咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒：自私害到多少無辜人

▲中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉分享一個案例，讓他直呼「再次呼籲大家，要想守住台灣，就醫時不可再隱瞞旅遊史、接觸史。」而中央流行疫情指揮中心也呼籲，若返國出現疑似症狀就醫，請務必告知醫師旅遊史、職業別和接觸史。

白永嘉今天（31日）在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書表示，台北一位急診學弟今凌晨說，「很多隱匿病情的。今天我也遇到咳到肺都快掉出來的，一直追才問出來弟弟一家從大陸回來過年，同個屋簷下已經住在一起好多天了！」

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白永嘉指出，「台灣的疫情如果真爆發，就是這些人隱瞞造成的。有人說：病人也很可憐，醫師不能罵他們⋯但我誠實說，我超討厭這種病人！明明知道該說卻隱瞞著不說，自私行為害到多少無辜的人。再次呼籲大家，要想守住台灣，就醫時不可再隱瞞旅遊史、接觸史。」

中央流行疫情指揮中心30日再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 （或0800-001922），依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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