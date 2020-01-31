新型冠狀病毒存活手機表面「24小時」！醫師透露「清潔3大要點」

▲日本專家教民眾如何清潔手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎延燒全球，目前確定除了飛沫傳染外，新型冠狀病毒也會透過接觸傳染，就連民眾每天在使用的智慧型手機也成了不可忽略的環節。對此，日本粽藝節目就請來醫師，為社會大眾公開3大清潔祕訣，以做好防疫工作。

綜合媒體報導，日本綜藝節目《 教えてもらう前と後 》因應武漢肺炎的嚴重性，日前於特別企劃請來了研究呼吸道疾病的專家大谷義夫院長，他認為病毒比起粗糙的表面更喜歡停留在光滑的表面，同時指出病毒在前者停留時間僅15分鐘，但在後者卻能存活長達24小時，因此提醒民眾更要清潔手機，最後還提供了3招清潔要點。

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▲日本綜藝節目指出「手機」可能成為武漢肺炎病毒溫床。（圖／翻攝Youtube）



首先消毒液要慎選，不少人為了「消毒」手機，會直接將高濃度酒精直接塗抹在螢幕上，但這往往對電子產品的機身會有很大的傷害，建議還是買電子產品玻璃清潔液來做清潔。

再來是清潔布的選擇，最好是購買「細纖維布」或是一般的「眼鏡布」，同時搭配清潔液來擦拭手機螢幕，若是以紙巾代替的話，恐怖會刮花萬把塊的手機。最後要注意的是，避免將清潔劑倒在電子產品的上清潔，因為這樣會難以控制劑量，導致多餘液體流入機體內部，造成零件損壞等。

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