川普彈劾案審判不傳喚證人　參院5日最終表決總統是否定罪

▲美國總統川普彈劾案纏身，參議院將於5日進行最終表決。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國參議院1月31日投票決定，總統彈劾案審判是否傳喚證人、接受新證據，最終以51票反對、49票同意的結果否決。參院將於5日進行最終表決，決定總統是否定罪，外界大多認為，川普幾乎確定將獲無罪判決。民主黨人士先前一再呼籲，審判必須傳喚前國安顧問波頓（John Bolton）等證人，否則就是「掩蓋事實」，但遭共和黨反對。

《國會山報》報導，參議院31日以51票反對、49票贊同的結果，否決彈劾案傳喚新證人、接受新證據的提案。由於共和黨是參院多數，外界大多認為，川普幾乎確定將獲得無罪判決。

民主黨積極呼籲傳喚波頓等關鍵證人，共和黨則推動在沒有證人與新證據的情況之下展開審判。這次投票中，4名共和黨參議員立場搖擺不定，最後只有猶他州的羅姆尼（Mitt Romney）與緬因州的柯林斯（Susan Collins）投票贊成。

▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（左）與總統川普（右）。（圖／路透）

參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，民主黨把持的眾院已決定結束調查，聲稱結果「勢不可擋」、「毫無疑問」，參院沒有必要重啟調查，「這個機構不曾為了尋找更多證人暫停審判，也沒有想要創下先例……參議員與眾院監察人員、總統法律顧問將會協商討論，決定下一個步驟，準備在接下來幾天結束審判。」

共和黨參議員在投票前就紛紛表態。田納西州的亞歷山大（Lamar Alexander）30日表示，民主黨清楚指出川普的行為「不恰當」，但沒有證明總統做出任何可被彈劾的罪行。

阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）31日指出，「眾議院選擇倉促且有瑕疵的彈劾條款，我謹慎考慮增加證人與文件的需求，以彌補程序上的缺失，但最終決定將投票反對傳喚的動作。」盧比歐（Marco Rubio）說，「只因為行為符合彈劾標準，不代表把總統革職符合國家利益。」

▲美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warren）表示，「共和黨參議員辜負了美國人民與他們對美國憲法的宣示。」另一名參選人桑德斯（Bernie Sanders）說，「我從沒聽說過沒有證人的審判。這是美國歷史上悲傷的一天。」

BBC報導，參院5日將舉行最終投票，決定2條彈劾條款是否能將總統定罪，但共和黨以53人占有多數優勢，外界大多認為，川普幾乎確定將獲得無罪判決。此外，如果先前立場模糊的幾名民主黨人真的倒戈，也可能被川普視為「象徵性勝利」，在日後的競選連任活動之中利用。

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