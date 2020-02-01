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美國參議員聯名致函WHO「支持台灣成為觀察員」！外交部致謝

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▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner, R-CO)於美東時間31日發布新聞聲明，公布由他領銜發起，寫給「世界衛生組織」(WHO)幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的聯名函，敦促WHO邀請台灣成為觀察員。外交部發言人歐江安對此表示感謝。

賈德納領銜發起聯名函，「支持台灣成為WHO觀察員」，並要求WHO提供台灣應對新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情所需的資訊與協助。歐江安表示，外交部對美國國會議員以具體行動力挺台灣表達誠摯感謝。

聯名函指出，世界正在試圖遏止新型冠狀病毒擴散，不該以令人無法接受的外交欺凌手段，妨礙台灣參與這場抗疫作戰。為了能夠進一步保護全球健康與安全，賈德納等人敦促譚德塞幹事長與WHO給予台灣觀察員身分，讓台灣參與會議，也要求WHO在這段期間向臺灣提供應對最新疫情所需要的資訊與協助。

這份聯名函獲得魯比歐(Marco Rubio)、柯頓(Tom Cotton)、柯寧(John Cornyn)、殷霍夫(James Inhofe)、羅穆尼(Mitt Romney)、克魯茲(Ted Cruz)等重量級美國聯邦參議員同僚的連署，展現美國國會對台灣參與WHO及相關會議的一貫強勁支持。

歐江安指出，武漢肺炎疫情持續擴散全球，引起國際社會高度關切與憂心，更凸顯台灣參WHO的必要性與急迫性。除美國國會議員聯名致函外，美國行政部門也已多次公開重申美國強烈支持台灣參與世界衛生大會(WHA)。

歐江安強調，外交部由衷感謝美國政府、國會及人民對於台灣參與世界衛生組織的支持與協助。我方再度呼籲WHO應秉持專業考量，邀請台灣出席對抗新型冠狀病毒的專家會議，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以確保全球防疫無漏洞。

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