台灣燈會辦小小警察勇闖活動　市警局邀弱勢家庭搶先闖關

▲台中市警局搶先邀請弱勢家庭孩童參加小小警察闖關活動。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會文心森林公園副展區已開跑，台中市警察局特別與觀光旅遊局結合台灣樂高公司，將在園區內舉行「台中樂高城市 小小警察勇闖童趣樂園」活動，並在活動起跑前先邀弱勢家庭寶貝同樂，讓闖關孩子成為小小樂高警長。

小小警察勇闖童趣樂園活動在今天下午1點登場，主辦單位特別邀請100名弱勢家庭的寶貝們一起同樂，警察局長楊源明、社會局長彭懷真與寶貝們一同體驗積木堆砌。除體驗樂高積木、小哈雷機車騎乘及闖關遊戲外，現場還舉辦抽奬活動，提供小哈雷機車及樂高積木等奬項。

▲台中市警局與觀旅局、台灣樂高在台灣燈會副展區童趣樂園舉行小小警察闖關活動。（圖／台中市警局提供）

警局長楊源明、社會局長彭懷真除與小朋友同樂外，現場也抽出獎品，贈送給參與活動的小朋友，滿足孩子享受童玩樂趣的願望。

台中市警局表示，闖關活動將於2月1、2、8、9日共4天，在文心森林公園圓滿劇場舉辦，現場開放民眾排隊，歡迎大朋友帶著小朋友一起進入童趣樂園，闖關完成就是「小小樂高警長」。

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