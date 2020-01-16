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米克斯鍊頸機車拖行慘死！恐怖血印1公里　老農判刑3月+罰金20萬

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▲台中米克斯遭綁車拖行！血染1公里「傷口磨焦」　戴項圈張嘴慘死。（圖／網友李逸嫻授權、翻攝動保處）

▲米克斯遭老農鍊頸用機車拖行棄置海堤旁，當場慘死。（圖／網友李逸嫻授權、翻攝動保處）

記者李忠憲／台中報導

楊姓老農只因自家的黑色米克斯常損壞自己農作物，竟將牠鍊脖、機車長途拖行丟到大安區海堤邊。米克斯全身四分之一的皮膚損傷，當場死亡。台中地院日前審結，依違反動物保護法判他有期徒刑3月，得易科罰金，併科罰金20萬元。

判決書指出，76歲楊姓老農2019年因為自己養的黑色米克斯狗經常會損壞自己種的農作物，氣憤之餘，竟在4月11日清晨6點許，在自家將米克斯用狗鍊拴住牠頸部，將鍊子鍊在重型機車後方鐵架上，他再騎重型機車強行拖行，長途虐待，拖到大安區南埔海堤丟棄。

▲▼一名男子騎車將浪浪在地上拖行。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方調閱監視器發現老農拖狗惡劣行徑，將他依法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

民眾發現時，米克斯已明顯死亡，全身10多處嚴重磨損，皮膚損傷達全身25%，立刻報警。警方與台中市動物保護防疫處人員到場後發現，現場地上有拖行血印長達1公里多，經調閱監視器畫面，終於找到行兇的楊姓老農，依動物保護法送辦。

楊姓老翁雖坦認犯行，事後卻又否認，只說他是要放生那隻狗。法官審酌，楊翁不知尊重自然生命，僅因對該犬隻損壞農作物竟心生不滿，即故意長途以繩索拖行上開犬隻，導致牠受有大面積皮膚損傷，傷勢遍佈全身，部分深及見骨，手段殘忍。

楊翁明知該犬隻傷勢嚴重，竟丟棄在南埔海堤，任憑其傷重痛苦致死，罔顧、輕蔑動物生命，可見並沒有真誠悔悟，依動物保護法第25條第一款之違反同法第6條規定故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，併科罰金20萬元。可上訴。

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