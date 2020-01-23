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Pokémon GO與台灣燈會合作　「甜螢螢」、「未知圖騰L」限定寶可夢將現身

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▲台灣燈會文心森林公園副展區明天點燈。（圖／記者鄧木卿攝）

▲寶可夢《Pokémon GO》與2020台灣燈會合作，限定寶可夢將現身台中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者李忠憲／台中報導

想成為寶可夢大師，可別錯過台灣燈會！國際知名手遊寶可夢《Pokémon GO》與2020台灣燈會合作，2月6日至9日元宵節期間，舉行「寶可夢點亮台灣燈會」活動，將有南北美洲、非洲限定的甜甜螢寶可夢、未知圖騰「L」等稀有怪出沒在台中市，歡迎寶可夢玩家賞燈之餘，也能抓到心愛的寶可夢。

《Pokémon GO》官方22日發布訊息指出，他們期待每一年實體活動的規模都能勝過以往，2020 年預期將會在更多地點舉辦活動，敬請玩家可以期待。目前，已確認首波活動有4場，包括寶可夢點亮2020台灣燈會、Pokémon GO Safari Zone in St. Louis（美國聖路易）、Pokémon GO Safari Zone in Liverpool（英國利物浦），以及Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia（美國費城）。

請繼續往下閱讀...

官方表示，不同於 Safari Zone 活動需要購票入場，「寶可夢點亮2020台灣燈會」不需門票，規模遍及全台中市，在2月6日至9日元宵節期間為期4天，於 2020 年台灣燈會登場。

活動期間，綿毛寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸和點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢將在城市中隨處出現。其中，甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢，另有未知圖騰L、風鈴寶可夢風鈴鈴現身慶祝燈會，可千萬別錯過這個捕捉牠們的機會喔。

台中市新聞局長黃國瑋證實確有此事，他表示，2月6日起一連4天邀請全球訓練家齊聚台中捕捉寶可夢，一起迎接2月8日台灣燈會主展區后里花博園區點燈，希望前來台中賞燈的訓練家都能找到心愛的寶可夢。

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