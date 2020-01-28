影／民眾健康安全擺第一！盧秀燕：不會衝高台灣燈會遊客量

記者鄧木卿／台中報導

台灣已有5起武漢肺炎的確診病例，台中市長盧秀燕28日上午前往台灣燈會副展區文心森林公園，感謝第一線辛苦的市府同仁和志工，她說，往年台灣燈會期間都吸引上千萬人次的參觀人潮，但今年碰上武漢肺炎，雖然市府花了很多人力物力籌備，並不會因此衝高遊客量，因為民眾健康和安全最重要。

▲盧秀燕表示，為了民眾健康，不會衝高燈會遊客量。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲受到武漢肺炎和天冷影響，燈會參觀人潮明顯減少。（圖／記者鄧木卿攝）

台灣燈會副展區已在去年12月21日展開，位在后里的主展區2月8日也即將登場，盧秀燕上午前往副展區文心森林公園，向留守的第一線值班市府人員和志工表達感謝之意，她一路上和參觀民眾親切打招呼，宣導拱手不握手，民眾也開心回應，互道「新年快樂」，盧不但全程戴口罩、噴洗手液，也量了額溫，體溫35度。

▲盧秀燕說，燈會廁所備有充足的洗手液。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，往年所舉辦的台灣燈會人潮都高達千萬人次，台中市今年雖然花了很多錢，很多人力物力籌備，但是民眾健康和安全一定擺第一，因此市府不會為了衝高遊客量，反而造成人滿為患，不過，燈會園區的防護措施做得不錯，加上是開放空間，民眾只要做好自主管理，勤洗手、戴口罩，還是可以來散心遊玩。

▲盧秀燕向志工表達感謝，拱手不握手。（圖／記者鄧木卿攝）

除了燈會園區的防疫措施之外，各地方也都加強防疫，新聞局長黃國瑋表示，電影院是密閉空間，空氣不流通的情況下，人與人接觸容易口沫傳染，各家電影院業者都已上緊發條，自主要求第一線工作人員配戴口罩，並提供酒精消毒液供民眾使用，民眾如有發燒、咳嗽等症狀，可撥打免費防疫專線1922或0800-001922。

經發局表示，市府已加強督導美食攤販業者配戴口罩，稽查防護措施，此外，各大商圈人潮眾多，商家除要求員工戴上口罩，也應注意其身體狀況，一中商圈內設置「戴口罩、勤洗手」等標語，大里商圈則有部分店家供清菌酒精使用，各種防護措施就是要民眾逛得安心。

交通局已請公車駕駛員，每天出車前，駕駛員應量測體溫，每天消毒乘客接觸頻繁的車內拉環、座椅、扶手等，並利用智慧型站牌、台中公車APP，向民眾宣導即時疫情防護措施；計程車業者行車時，也應全程配戴口罩並加強車內環境消毒。

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