獨／台中活春宮哥現身！帶妹出場...路不熟又凍未條　老婆氣噗噗陪他上警局

▲台中BMW哥自稱路不熟又忍未條，才會當街上演活春宮。（圖／取自GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

台中BMW哥與長髮辣妹當街活春宮影片遭網友瘋傳，據了解，北部經商的BMW哥在7PUPU的老婆陪同下到案說明。原來他因為對台中「路不熟」又「凍未條」，才會出此下策，他也坦言對方是酒店妹，但有點忘記是哪一家的。警方除依妨害風化罪嫌將他送辦外，私下祝福他今年過年能平安順利。

17日凌晨3點左右，一輛白色BMW房車開到北屯區東山路一段與環中東路二段路口路邊停放，一名身材高大的年輕男子與長髮染髮辣妹下車後，竟直接在號誌燈桿旁上演活春宮。民眾路過見狀大驚，直呼「我有沒有看錯？」、「這太帥了吧！」，過程遭人全錄下。

影片中只見男女衣褲都沒脫，男子先拉開褲檔拉鍊，從後方對女方做出動作，目擊的男女在遠遠一旁觀看另有一名男子打電話報警，跟警察說，「110嗎？有人當街打炮！」、「女的沒穿衣服被脫光了，兩人已經做到斑馬線上了！」附近義交也過來摻一腳觀看。

眾人看到男女上車，原以為表演已結束，豈知，男子又開門下車，走到副駕駛座將全裸辣妹拉下車，2人再走到車後上演續集。觀看女子還驚呼「那女的還在叫耶！」不久後，2人才再上車，開車迴轉揚長離去。

據了解，警方根據車牌資料找到男當事人，該名男子在老婆陪同下到案說明，但老婆堅持不下車，只在車上等。該名男子年約30多歲，在北部經商，另一位長髮辣妹則是台中某酒店小姐。男子疑似有喝酒，慾火焚身，台中「路不熟」又「凍未條」，等不及找摩鐵，又擔心在車上留下蛛絲馬跡，只好趁著凌晨人少，在車外直接來。

警方表示，男子到案後深表後悔，表示影片傳開後老婆很火大，但違法是事實，男子先依妨害風化罪嫌函送法辦，是否喝酒部分因為事隔多日，無法確認；至於酒店女子，男子雖辯稱有點忘記是哪一家酒店，警方仍積極追查，絕對不會放過。另也呼籲民眾，該影片若四處散發，也可能觸法。

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