遭盜圖正妹網紅現身！KTV慶生照變金芭黎舞小姐　她好氣：還收到不雅照

記者李忠憲／台中報導

高雄一台商感染武漢肺炎返台竟趴趴造，隱瞞病情未戴口罩到金芭黎大舞廳玩爽爽，陪坐小姐發現有異通報才確認，遭網友封為「護國舞小姐」。有人還轉傳該名舞小姐的正面美照，結果照片卻是遭人盜用，本尊陳小姐其實是名網紅。由於訊息傳太快，讓她遭家人誤會，難以解釋，她憤而向警方提告，但亮眼曼妙身材已引起熱烈討論。

▲陳小姐針對網路盜用她照片稱她是金芭黎「護國舞小姐」，向警方提出告訴。（圖／東森新聞）

網紅陳小姐27日前往第一警分局報案稱，自己的照片遭人盜用，並以她是檢舉罹患武漢肺炎台商的高雄金芭黎大舞廳小姐四處瘋傳，打算控告散佈者妨害名譽罪嫌。她隨後也將報案三聯單放上自己的個人臉書、IG，盼謠言能就此打住。

▲▼陳姓網紅遭人盜用照片指他在舞廳上班，造成莫大困擾。（圖／東森新聞）

陳小姐30日現身說明，她再次強調，自己真的不是在金芭黎上班的舞小姐，line上瘋傳截圖的正面照，背景雖然像酒店，但其實是她去年7月慶生時，朋友幫她在KTV拍的，沒想到竟被當成「護國舞小姐」，還到處瘋傳。

她表示，除了臉書好友飆升，甚至還收到言語騷擾的訊息，還有人傳不雅照給她，讓她不堪其擾。對於這些網路不實言論，她已經報案，並說，今後如果還有人未經查實轉發該資訊，一律截圖存證提告，絕不寬待，請大家勿轉發。

韓妞激推、IG討論爆款

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