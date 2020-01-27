台中全面對抗武漢肺炎　台灣燈會今起3天加強防疫宣導、量額溫

▲▼台中市政府在台灣燈會期間加強防疫宣導，並且為民眾量額溫。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中國大陸武漢肺炎疫情升溫，台中市今年主辦台灣燈會，因應大量前來參觀花燈的人潮，市府27日起一連3天在文心森林園區副展區進行防疫宣導，提醒民眾勤洗手、身體不適應戴口罩儘速就醫，服務站則備有額溫槍，可為有身體不適症狀的民眾檢測體溫，不讓台中出現疫情破口。

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台灣燈會副展區文心森林公園已於去年12月21日開燈，主展區后里花博園區也將在2月8日展開，因應賞燈人潮的到來，市府全力做好防疫工作，提醒民眾如有相關疫情資訊，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922。

觀旅局已發文請全市旅宿業加強防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，文心森林公園也設置防疫告示牌，向民眾進行衛教宣導。

衛生局在副展區的廁所洗手台除掛有勤洗手標示，也放置洗手乳，供民眾維持手部清潔，醫護站及哺（集）乳室放有乾洗手液，醫護站也有醫護人員，可提供初步症狀評估，輔導就醫，該局並加派2名人力加強防疫衛教宣導。

社會局則是要求工作人員與志工一併配戴口罩，出勤前先量體溫；至於用餐環境，經發局除要求美食區的攤商及工作人員全面佩戴口罩，也加強環境清潔，休息區座位也會提高消毒頻率。

市府呼籲，民眾應養成勤洗手、減少觸摸眼鼻口，少去人多擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，應在家休息或儘速就醫，若有外出必要，應配戴口罩，並妥善處理口鼻分泌物。

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