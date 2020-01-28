影／掌握武漢回台中台商資料　盧秀燕：做好自我管理不用恐慌

▲盧秀燕九十度鞠躬感謝志工朋友的付出。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣新增武漢肺炎第5例確診病例的女台商是中部人，市長盧秀燕28日上午前往台灣燈會副展區文心森林公園，感謝第一線辛苦的市府同仁和志工，她說，市府除了取消原訂30日的新春團拜外，從武漢回到台中的台商資料，市府都有掌握，目前情況良好，呼籲市民做好自我管理，勿須過度恐慌。

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▲盧秀燕主動量額溫，是個健康寶寶。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市正在舉行台灣燈會，副展區去年12月21日已經展開，位在后里的主展區2月8日即將登場，盧秀燕上午前往副展區文心森林公園，向留守的第一線值班市府人員和志工表達感謝之意，她一路上和參觀民眾親切打招呼，宣導拱手不握手，民眾也開心回應，互道「新年快樂」，盧不但全程戴口罩、噴洗手液，也量了額溫，體溫35度。

▲盧秀燕呼籲大家打招呼時，拱手不握手。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，從目前看來，全球疫情沒有緩和，因此市府加強防疫強度，要求在燈會園區的第一線人員包括攤商、志工、保全等都要載口罩，而哺乳室、廁所等公共場所也準備充足洗手液，她強調，要求戴口罩不代表台中有疫情，而是加強防護，只要民眾做好自我防護，就可以放心來逛燈會。

▲盧秀燕親切和市民打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

她還說，原訂30日舉行的市府新春團拜，避免太多人同在室內空間因而有接觸情形，已取消新春團拜，而市議會也跟進取消。

至於從武漢回來台中的台商，盧秀燕說，市府一直都有和中央連線，中央都有把入境資料交給市府，市府透過里鄰長都有和對方保持連絡，依規定這些人都必須在家自我隔離14天，目前健康狀況良好，請民眾不用過度恐慌。

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