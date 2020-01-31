武漢肺炎衝擊銀髮族　陸專家：80歲以上病死率達18％

▲新型冠狀病毒肺炎在銀髮族致死率最高。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

央視《新聞1+1》節目30日晚間專訪中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，他在節目上表示，新型冠狀病毒肺炎沒有想像中的嚴重，依病死率來看，死亡集中在銀髮族群，80歲以上病人的病死率達到18%。

吳尊友表示，衡量這類疾病的重要指標就是病死率，分析全大陸7000多起確診病人的病例，可以看到小於30歲的人基本沒有死亡，40至59歲病死率僅0.2％，因為死亡主要發生在高齡因素（人群），「所以大家不要過分擔心」。

這時，節目主持人白岩松追問，「說到高齡的話，往往存在相當大程度的併發症（情況）？」吳尊友進一步解釋，新型冠狀病毒肺炎更多的死亡發生在80歲以上的病人，他們的病死率比較高，大概在18%。

至於大陸春運將迎來返工高峰期，是否會對防疫工作造成困難？吳尊友坦言，人潮加大會增加防控工作的難度，在返回的途中，注意在密封的交通工具像在飛機、高鐵，還有長途汽車上，要做好保護，要戴口罩。回到家以後的話，要保持家裡通風，從外面回到家裡要勤洗手，這些都是非常重要的防範措施。

他解釋，病毒在外界的存活能力不是特別強，都是吸附在一定的顆粒上，像是呼吸或者噴嚏過程中傳播。對於溫度來說，50多攝氏度、60攝氏度，一般來說，30分鐘病毒就會被殺滅。常用的消毒用品像醫用酒精、膠凍狀洗手液都能夠起到很好消毒作用。

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）