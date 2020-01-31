捐口罩給中國大陸？　國民黨中生代：若有剩可考慮

▲武漢肺炎疫情持續升溫，政府單位也呼籲勿囤積口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

武漢肺炎疫情掀起口罩之亂，國內民眾大舉搶購，該不該捐助中國大陸也引爆口水戰。國民黨籍台北市議員李明賢說，幾位黨內的中生代討論的結果列出了3個原則。包括，國內口罩存量足夠與否，若有剩餘可進一步考慮捐贈；另外，不同防疫層級該有不同數量，台灣官方是否捐贈中國大陸口罩，由執政黨通盤考量與決定。他更呼籲在野黨，國民的需求與健康安全才是第一考量。

李明賢28日在臉書針對武漢疫情的相關議題發表看法，他表示，國民黨作為在野黨，在幾位黨內中生代討論下，初步有3個基本原則。包括第一、「國內口罩的安全存量足夠與否」，一切必須以台灣民眾健康與安全獲得「確實保障」為前提之下；而在人道考量與國際醫療互助前提下，倘若國內口罩安全存量有剩餘，可進一步考慮捐贈。

李明賢進一步說明，第二，過去台灣有SARS防疫經驗與SOP程序，口罩存量包括一般口罩、醫療N95口罩存量該有多少，不同防疫層級該有不同數量，政府必須妥善處理，避免出現如「衛生紙之亂」的民眾搶購恐慌，並即時對外說明，「任何資訊必須透明」。第三，台灣官方是否捐贈中國大陸口罩，「由執政黨通盤考量與決定」，但兩岸防疫必須共同合作；就如同副總統當選人賴清德所說：「台灣跟國際社會共同幫助中國，也等於是幫助台灣。」

最後，李明賢認為，與其糾結在口罩議題上，在野黨此刻更關注的是：國內民眾需求與健康安全必須妥善獲得保障與防護，這才是第一考量。

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