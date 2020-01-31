快訊／武漢肺炎全球燒　美國務院旅遊警戒「升到最高級」：不要去中國

▲武漢肺炎疫情確診病例持續增加。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

針對武漢肺炎疫情蔓延全球，美國國務院已將前往中國的旅遊警戒提升到第四級，也是最高級，呼籲公民不要前往中國。美國現階段確診5例，國內則已出現首起人傳人情況。目前，此種新型冠狀病毒在中國已造成213死，在中國境外雖有確診病例不過至今還沒有死亡案例。

《福斯新聞》（Fox News）報導，美國國務院30日晚間把對中國的旅遊警告級別調升到「第四級：不要旅行」，理由是新型冠狀病毒疫情正在蔓延，「那些目前在中國的民眾應考慮離開。鑒於此種新型冠狀病毒，美國務院已要求所有非必要的美政府工作人員，推遲前往中國。」

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

《紐約郵報》指出，美國務院30日呼籲美公民不要前往中國；建議報告寫道，世界衛生組織（WHO）30日針對疫情宣布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），面對旅遊限制可能在沒有提前通知的情況下實施，旅客應做好準備，商用航空已減少或暫停往返中國的路線。

針對疫情，美國總統川普30日在密西根州表示，美中正密切攜手，也與其他國家合作，此種病毒在美國已獲得控制，只是個小問題。他相信未來會迎接非常良好的結果，「我們認為一切都在控制中。」不過，川普雖然顯得輕鬆，如今美國國務院卻把對中國的旅遊警戒升到第四級。

CNN報導，美國務院發布消息以前，美國疾病管制與預防中心30日才宣布，伊利諾州一名感染新型冠狀病毒女子的丈夫也染上該病毒，成為國內首起「人傳人」的例子。其他如英國、日本、南韓等的國家則紛紛包機前往武漢，實施撤僑行動。

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