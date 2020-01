快訊／武漢肺炎全球燒　美國務院旅遊警戒「升到最高級」：不要去中國

▲武漢肺炎疫情確診病例持續增加。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

針對武漢肺炎疫情蔓延全球,美國國務院已將前往中國的旅遊警戒提升到第四級,也是最高級,呼籲公民不要前往中國。美國現階段確診5例,國內則已出現首起人傳人情況。目前,此種新型冠狀病毒在中國已造成213死,在中國境外雖有確診病例不過至今還沒有死亡案例。

《福斯新聞》(Fox News)報導,美國國務院30日晚間把對中國的旅遊警告級別調升到「第四級:不要旅行」,理由是新型冠狀病毒疫情正在蔓延,「那些目前在中國的民眾應考慮離開。鑒於此種新型冠狀病毒,美國務院已要求所有非必要的美政府工作人員,推遲前往中國。」

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0