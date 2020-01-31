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確診速度「大大加快」！　湖北書記：日檢測能力從200份提升到4000份

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▲▼湖北省委書記蔣超良主持防疫工作新聞發布會。（圖／翻攝自人民網）

▲湖北省委書記蔣超良主持防疫工作新聞發布會。（圖／翻攝自人民網）

記者陳政錄／綜合報導

隨著日樣本檢測能力增強，武漢肺炎確診人數可能迎來爆發期！大陸湖北省昨（30日）晚召開記者會，省委書記蔣超良表示，全省有28家醫院能做檢測，單日樣本檢測能力已從開始的200份提高到約4000份，確診速度大大加快。他說，對於「疑似病例因此可盡快排查，這幾天新增病例基本是疑似轉為確診。」

根據統計，武漢肺炎爆發超過一個月以來，全大陸確診人數已達9,711人，疑似病例15,238人，死亡人數213人，在該記者會發布後，湖北省31日早公布數據，截至30日00到24時，湖北新增1,220例武漢肺炎確診病例，累計確診病例達5,806人。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎日檢測能力提升，將快速排查疑似病例，並可能使確診數量在近日內跳增。（圖／路透）

蔣超良說，目前湖北全省有28家醫院能做檢測，單日樣本檢測能力已從開始的200份提高到約4000份，確診速度大大加快。他強調，目前發熱門診排隊時間長的問題正逐步克服，「一床難求」得到一定程度緩解。

蔣超良認為，在確診速度大大加快下，可對疑似病例盡快進行排查，把疑似病例佔用的醫療資源盡快釋放出來。

據人民網報導，當前大陸湖北、安徽、浙江等地的集控中心，因為樣本多，需要進行統籌分批檢測，一般每天分為三批，一批樣本檢測至少需要四五個小時。

►你不說，有誰會知道？

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