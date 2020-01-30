民眾黨優先法案　聚焦居住正義、下修投票年齡、反滲透法細則

▲由柯文哲領軍的民眾黨，2020化身國會第三勢力龍頭。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨在2020大選一舉拿下5席立委，晉升立法院第三勢力。立法院新一會期預計在2月1日開議，據了解，民眾黨首次進軍立院的優先法案將瞄準居住正義相關法案，如房屋稅條例、實價登錄2.0以及推動投票年齡下修到18歲，目標落實選前的承諾。另外，在勞權部分，則會先完善大量解僱勞工保護法相關規定。

民眾黨幕僚表示，進入立院後，會開始兌現選前的承諾，將從居住正義相關法案開始推動，如房屋稅條例、修改累進稅率相關規定，細節經內部討論後會再說明，另外還有實價登錄2.0相關的法案，如不動產經紀業管理條例、平均地權條例等。幕僚指出，居住正義相關法案會是民眾黨進入立院後積極實踐的目標，也希望能夠和時代力量、民進黨甚至國民黨等，共同進行協商討論。

另外，選前還提到要將投票年齡下修到18歲，幕僚指出，這部分要修民法，甚至可能會牽涉到修憲，就小黨立場來說，初期會採用倡議的方式，希望爭取執政黨或在野黨等更多委員的支持，引發各界共鳴。

至於勞權保障部分，黨內人士指出，儘管有勞權運動豐富的賴香伶坐鎮，但民眾黨初期傾向不動《勞基法》，需要時間研究，未來會再提出一個屬於民眾黨的版本。在勞工權益部分的短期目標，會先把焦點放在遠東航空掀起的大量解僱勞工爭議，修正《大量解僱勞工保護法》不完善之處。

而近來熱議的反滲透法已在1月15日上路，由於母法未授權制訂施行細則，在規定模糊的情況下，恐讓執政黨「無限擴權」逕自解釋規定，此部分也是民眾黨關注的問題。黨內人士指出，未來希望能制訂施行細則，明確界定何者為境外勢力，不能說標準是政府認定，這部分也在考量範圍內。該人士強調，黨主席柯文哲並不反對反滲透法，但認為法規應要界定清楚。

據了解，民眾黨預計31日將再開會討論，趕在2月1日立院開議前確定要提出的優先法案。除了居住正義、勞權、下修投票年齡以及反滲透法外，幕僚指出，還會依據各委員專業，如海外台商回台投資方案、產業創新條例、中小企業發展條例等，這些和邱臣遠、高虹安的專業相近，都會納入討論。