柯市府小內閣再傳異動　社會局長陳雪慧請辭

▲右起台北市長柯文哲、前勞動局長賴香伶、台北市社會局長陳雪慧、前研考會主委余家哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府再傳人事異動！2018年隨市長柯文哲上任的社會局長陳雪慧，傳出已在農曆年前請辭獲准，辭呈預計2月1日生效。對此，北市府副發言人戴于文證實，陳雪慧因身體健康因素，已在年前遞出辭呈，接任人選部分，北市府將再啟動遴選程序。

陳雪慧出身基層社工，過去曾在台中市政府服務，曾在2014年擔任國民黨台中市長候選人胡志強競選總部副執行長兼發言人。之後陳雪惠擔任新竹市政府社會處長一職，是新竹市長林智堅愛將，2018年接受民進黨徵召參選新竹市議員失利，隨後未回林智堅團隊，林反而大方借將，讓陳雪慧接下北市府社會局長一職，也被視為白綠合作。

早在2018選舉前，基層民眾對於重陽敬老金遭砍的不滿便逐漸激化，陳雪慧出任社會局長可以說是接下燙手山芋，接著還被議員質疑敬老卡成效不彰，還重新檢討了敬老卡使用範圍。如今任職僅一年多就請辭，不少市府員工感到意外。

2020大選結束，儘管無關柯文哲任期，但柯市府異動頻傳，先是麾下的民調專家、研考會主委余家哲請辭，由曾任台灣戰略模擬學會執行長的賴彥霖接下，接著勞動局長則因賴香伶轉戰民眾黨不分區立委，其缺由前高雄市議員陳信瑜接掌。如今剛過完年的首個上班日，傳出北市社會局長陳雪慧，也已在年前請辭。