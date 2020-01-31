LIVE／新北環狀線正式通車　下午2時開始營運免費試乘1個月

記者黃巈禾／新北報導

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，這條捷運新路線串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線，首班車從6點出發至晚上12點末班車結束，民眾可以享有一個月免費搭乘的優惠，3月1日起正式收費。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲環狀線通車典禮，侯友宜致詞。（圖／記者湯興漢攝）

31日上午10時在新北環狀線十四張站舉行通車典禮，新北市長侯友宜邀請總統蔡英文、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等人到場見證，隨後侯友宜也會與柯文哲共同試乘環狀線。

▲環狀線通車典禮，柯文哲致詞。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，對於這項新北的交通建設落成，侯友宜在邀請貴賓的思慮上也格外縝密，他希望邀請到所有與環狀線有關或有貢獻的政治人物共襄盛舉，因此也特別邀請前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌等，但這些人最後都回覆無法來參加。

▲環狀線通車典禮，蔡英文致詞。（圖／記者湯興漢攝）

新北環狀線全長15.4公里，連結新莊、新店、板橋與中和，搭乘捷運往返此四處不用再到台北車站轉車。全線共14座車站，其中就有8站是轉乘車站，分別串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線。

▲環狀線通車典禮，林佳龍致詞。（圖／記者湯興漢攝）

在路線規劃上，目前景安站、頭前庄站可轉乘中和新蘆線，板橋站、新埔民生站轉乘板南線，大坪林站轉乘松山新店線，新北產業園區站則可串接機場捷運A3站；未來還有十四張車站可轉乘正在興建的安坑輕軌，中和站可轉乘正在興建的萬大中和線。新北環狀線通車後，大幅縮短通勤時間，使民眾在路線轉乘更加便利。

另外，新北環狀線通車後，民眾轉搭機場捷運也會更便利，原本從板南線的新埔站至台北車站，搭乘時間約10分鐘，還要通過台鐵、高鐵才能抵達機捷A1站，步行時間就要近15分鐘。

▲新北環狀線。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

但若從新北環狀線的新埔民生站出發至新北產業園區站，搭乘時間只需8分鐘，透過連通道前往機捷A3站，步行時間約3分鐘，算下來光是花在轉乘動線的步行時間，就相差5倍。

不僅如此，從新北產業園區站出發至桃園機場，還可省下從台北車站(A1)至新北產業園區站(A3)，站間所需8分鐘的搭乘時間，以及單程票25元費用。新北環狀線在31日下午2點起正式營運後，規劃一個月的免費營運期，3月1日開始正式收費。

▲最新2020版本捷運路線圖出爐。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運）

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