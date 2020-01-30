游錫堃拜會時力黨團尋求支持　邱顯智：立法院長應採記名投票

記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日開議，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃會後與蔡其昌前往時代力量立法院黨團拜會尋求支持，時代力量準立委邱顯智當場拋出兩項建議，包括立法院長候選人政見發表演講並記名投票，以及建立國會調查權、聽證權制度。

立法院將於2月1日開議，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長，也通過由立委柯建銘擔任新會期黨團總召、立委鄭運鵬出任黨團幹事長、立委鍾佳濱則擔任黨團書記長。

▲游錫堃拜會時代力量立法院黨團。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃與蔡其昌隨後前往時力黨團尋求支持，游錫堃表示，農曆過年前就與邱顯智有約，不過當時已經接近春節連假，所以改期到今天才來拜會，「所以我今天來拜年變成拜票」，希望能夠爭取到時代力量的支持。

游錫堃說，自己還沒有就任立委，也還沒當選院長，有些意見不方便現在公開講，但他對於時代力量的主張略有了解，明白邱顯智關心社會運動、陳椒華是環保健將、王婉諭則十分重視司法改革。

游錫堃表示，未來如果有機會擔任立法院長，一定會依照法律上的定位，讓個黨團在政黨協商時平等，讓各黨提出增進人民福祉、促假國家發展的法案能夠順利通過，秉持著兼顧立院品質與效率的原則，想辦法跟大家一起推動台灣成為小而美的富強國家，「我現在的想法就是這樣」。

▲時代力量準立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



邱顯智指出，現在立法院有四個黨團，未來不知還會不會有正副院長候選人，但看起來院長候選人就是游錫堃，希望未來能比照澳洲等先進國家舉行政見發表演講，讓潛在候選人針對自己的政見發表演說，並且主張採取記名投票。

邱顯智也提出，希望台灣國會未來能夠進一步推動改革，讓國會有調查權與聽證權。邱顯智強調，國會沒有調查權實屬罕見，目前國會已有直播，期望未來能夠更公開透明，讓國會改革更進一步。

對此，游錫堃則回應「我覺得都很好」，但他現在僅是個還沒就任的立委，沒有辦法左右大局，一定會依照過去的慣例和傳統辦理，未來大家可以透過政黨協商或立法的方式處理，「如果有機會擔任院長我會尊重意見」。

游錫堃說，自己已經離開政壇有12年之久，有些進度或許沒有掌握，但事實上國會是有調查權，但是依照大法官會議的解釋，是包括監察院與國民大會，調查權在監察院，因此未來要如何整合國會的調查權，這牽涉到憲改、憲法層次，未來大家可以研究看看。

游錫堃也說，他非常贊成國會調查權與國會聽證權， 台灣因為過去威權政治，所以還是有留下一些威權遺緒，讓國會功能有時候沒有辦法像先進民主國家一樣，因此未來要如何整合國會職權、提高立法院的地位與功能，這部分也是未來各政黨要共同面對的課題。

▲游錫堃拜會時代力量立法院黨團。（圖／記者林敬旻攝）



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