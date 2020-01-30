「沒有表態要怎麼組大聯盟」　邱顯智打槍民眾黨：我聽起來雞皮疙瘩

記者林銘翰／台北報導

針對台灣民眾黨日前拋出與立院在野黨共組「在野大聯盟」，時代力量準立委邱顯智30日表示，民眾黨在很多議題都尚未作出表態，質疑「沒有表態要怎麼組大聯盟」，且時代力量與國民黨在同婚、主權、勞動等基本立場上都剛好相反，直言「我聽起來雞皮疙瘩」。

時代力量黨團30日上午召開記者會，會中公布第10屆第一會期優先法案，並介紹新任立院黨團主要成員，由邱顯智擔任黨團總召、立委陳椒華擔任黨團書記長、立委王婉諭則出任黨團幹事長，立院黨團主任則由立委黃國昌前國會辦公室賴嘉倫「借將」擔任。

邱顯智表示，時代力量一向秉持就事論事的態度，對各項議題的立場非常鮮明，過去四年來所堅持的價值與目標，也都有相應的法案提出，在國會席是雖然在野黨，但立場與相對應的法案都非常清楚，若其他黨團或個別委員與時力有相同的價值與理念，時代力量也樂於合作推動各項進步價值的法案。

談起台灣民眾黨準立委蔡壁如先前喊出的「在野大聯盟」，邱顯智說「我聽起來雞皮疙瘩」，因為現階段看起來在朝黨就是民進黨，在野黨則至少有國民黨、台灣民眾黨與時代力量，但民眾黨在很多議題都尚未作出表態，而時代力量與國民黨在同婚、主權、勞動等基本立場都尚未表態，場上都剛好相反，質疑「這樣要怎麼大聯盟」。

邱顯智表示，到現在為止都還沒有看到民眾黨對於相關議題的表態，但不過針對特定議題有其他個別委員、黨團願意支持，時代力量黨團也抱持開放的態度，讓大家一起推動所有進步價值的法案。

對於新國會的開議日期，邱顯智則說「希望越快越好」，因為現在不僅有武漢肺炎，還有很多事情要盡快處理，希望能夠越快開議越好。

▲時代力量準立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



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