「堃昌配」開始拉票　時力邱顯智：投票前會有一致性決定

記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日開議，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃會後與蔡其昌前往時代力量立法院黨團拜會尋求支持，時代力量準立委邱顯智則表示，在投票之前黨團會再進行討論，2月1日當天會做出一致性的決定。

立法院將於2月1日開議，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長，也通過由立委柯建銘擔任新會期黨團總召、立委鄭運鵬出任黨團幹事長、立委鍾佳濱則擔任黨團書記長。

▲民進黨準立委游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃與蔡其昌隨後前往時力黨團尋求支持，游錫堃表示，農曆過年前就與邱顯智有約，不過當時已經接近春節連假，所以改期到今天才來拜會，「所以我今天來拜年變成拜票」，希望能夠爭取到時代力量的支持。

游錫堃說，自己還沒有就任立委，也還沒當選院長，有些意見不方便現在公開講，但他對於時代力量的主張略有了解，明白邱顯智關心社會運動、陳椒華是環保健將、王婉諭則十分重視司法改革。

游錫堃表示，未來如果有機會擔任立法院長，一定會依照法律上的定位，讓個黨團在政黨協商時平等，讓各黨提出增進人民福祉、促假國家發展的法案能夠順利通過，秉持著兼顧立院品質與效率的原則，想辦法跟大家一起推動台灣成為小而美的富強國家，「我現在的想法就是這樣」。

▲游錫堃拜會時代力量立法院黨團。（圖／記者林敬旻攝）



至於是否支持「堃昌配」擔任立法院正副院長，邱顯智則說，時代力量非常清楚游錫堃長期以來對台灣社會的貢獻，今天僅是禮貌性的拜會，時代力量黨團在投票之前會再進行討論，2月1日當天會做出一致性的決定。

此外，游錫堃也證實已經與台灣民眾黨聯繫，預計明天中午左右會拜訪民眾黨團，國民黨部分則因尚未選出黨團幹部，民進黨團總召柯建銘預計在國民黨團人選出爐後再進行聯繫拜會。

▲游錫堃拜會時代力量立法院黨團。（圖／記者林敬旻攝）



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