嘉市監理所2月起　提供高齡駕駛衛生所換照服務

▲嘉義市監理站下鄉服務，提供高齡駕駛駐點衛生所換照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民國31年7月1日(含)以後出生屆滿75歲的長輩，或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩請注意，自民國106年7月1日起駕照不再永久有效，新制度實施以後駕照的有效期限都是到75歲止，記得收到通知單或接到電話通知後，請儘速辦理換照。

監理機關及家人都非常關切年長者行的安全與身體健康，但身體狀況難免不如年輕時代，為維持年長者生活便利及行車安全，定期尋求專業醫療評估，協助年長者調整騎車或駕車的習慣才能確保安全。

嘉義市監理站表示，在辦理年長者換照業務的過程中，經常遇到子女陪同父母親前來，在完成換照後，子女有時比父母還開心，顯見家人對年長者的身體狀況及交通安全均十分重視。

考量年長者辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，為服務鄉親避免年長者與陪同家人舟車勞頓，2月份派員到排定衛生所辦理做認知功能測驗及換照服務。

檢查時只要攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為200元、換發駕照駕照規費每張50元)後於當日到場辦理。當日鄉親有洽詢事項或同意繳回駕照，可至現場填寫同意書一併辦理。時間及地點如下，請大家把握機會就近辦理：

109年2月10日(星期一)：嘉義縣中埔鄉衛生所，上午9時至11時

109年2月11日(星期二)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時

109年2月12日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時

109年2月17日(星期一)：嘉義縣溪口鄉衛生所，下午14時至16時109年2月19日(星期三)：嘉義縣竹崎鄉衛生所，上午9時至11時

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣中埔鄉衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位。

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