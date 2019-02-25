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白天賞櫻晚上賞燈　嘉義區監理所推國道客運85折等優惠

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▲▼ 嘉義區監理所推出三大優惠方案，鼓勵民眾踴躍搭車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義區監理所推出三大優惠方案，鼓勵民眾踴躍搭車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

228和平紀念日是紀念人權的日子，不僅沒有過年過節的包袱, 也是初春櫻花綻放的浪漫時節，更是出遊賞景最好的時間點。嘉義區監理所推出便民疏運優惠三大措施，邀請民眾搭公車輕旅行，享受白天賞櫻晚上賞燈，CP值高、不塞車、免停車的假期旅遊。

▲▼ 嘉義區監理所推出三大優惠方案，鼓勵民眾踴躍搭車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義區監理所所長李輝宏表示，公路總局為疏導228連續假期交通，持續推出便民疏運優惠三大措施，國道客運85折優惠，高鐵、臺鐵、國道客運轉乘地區客運一段票免費，台灣好行則推出半價優惠，民眾搭完高鐵、臺鐵、國道客運後，持電子票證到過卡機感應一下，再轉乘地區客運就能優待一段票免費。

▲▼ 嘉義區監理所推出三大優惠方案，鼓勵民眾踴躍搭車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

228連續假期，嘉義區監理所推薦幾個賞春的景點，有往雲林古坑綠色隧道、福祿壽酒廠、劍湖山世界可從斗六火車站可搭嘉義客運的【7704】，假日往返共18班。

喜歡賞阿里山櫻花民眾，可從嘉義火車站出發可搭嘉義縣公車處的【7322】，每日往返共20班，從高鐵嘉義站出發可搭公車處的【7329】，每日往返共8班。

或是往鹽水月津港，建議白天先到橋南老街、永成戲院、八角樓、鹽水武廟拍照，晚上再到月津港賞燈，可從新營火車站對面的新營客運【7407】每日往返共18班、【棕幹線】每日往返共68班、【燈節專車】每夜往返共14班。

另外，嘉義市政府推出【市區1路、66路、7路】，即日起至3月3日止，凡持電子票證，就可免費搭乘，其中【市區66路】台灣好行「光林我嘉」線，每日往返共28班，從嘉義後火車站出發，沿線停靠香湖公園、秀泰影城、三越遠東商圈、城隍廟、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、228紀念館、大雅路商圈及蘭潭風景區，一卡在手、免費無限次搭乘。

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關鍵字：嘉義區監理所,國道客運85折

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