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洲仔幸福巴士交通安全宣導活動　減低私人運具的利用

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▲▼ 洲仔公車 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 洲仔村「幸福巴士」是全國第一條採既有路線繞駛偏鄉村落的公車路線。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

洲仔村「幸福巴士」是全國第一條採既有路線繞駛偏鄉村落的公車路線，自去年8月1日通車以來，已服務洲仔村村民近千人次搭乘，嘉義區監理所30日結合在地社區及發展協會，於代天府廣場前辦理「洲仔幸福巴士交通安全宣導」活動，鼓勵村民親自體驗搭乘公車至朴子市集採買年貨，減少私人運具的利用，達到節能減碳之目的及降低交通意外風險，且年滿65歲年長者還可以辦卡免費搭乘，既方便又省錢。

另外活動會場還設有「VR虛擬危險情境體驗」、「酒駕3D眼鏡情境體驗」、高齡者認知與漂書宣導及有獎徵答等項活動，可讓村民透過實際體驗，了解交通安全的重要性，凡參與活動的村民還能獲得嘉義區監理特別準備的精緻宣導品，讓活動會場顯得非常熱絡。

嘉義區監理所李輝宏所長表示，洲仔村公車路線從試辦到現在，全賴各單位共同努力促成，每一個人的付出缺一不可，未來還可結合地方特色，不只要讓村民出得去，還要讓旅客進得來。目前東石鄉洲仔村繞駛路線有「【7206】嘉義-塭港」、「【7233】朴子-塭港」及「【7228】朴子-港墘厝」等3條路線，每日提供往返共5班次接駁服務，路線並配有低地板車輛提供高齡者搭乘使用。

除此，公路總局持續推出利民疏運優惠措施，國道客運85折優惠，高鐵、臺鐵、國道客運轉乘地區客運一段票免費，台灣好行半價優惠等三大措施，希望民眾順利回家過好年。民眾可在各大場站或車上看到海報，搭完高鐵、臺鐵、國道客運後，持電子票證到過卡機感應一下，再轉乘地區客運就能優待一段票免費。

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關鍵字：幸福巴士,洲仔村,嘉義區監理所

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