搭乘公車輕旅行　嘉義監理所推暑假六大出遊熱點

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，圖為奮起湖四方竹。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假何處去？山上老街遊玩避暑、海邊戲水玩沙，還是夜晚賞星眠月，嘉義區監理所邀請你搭公車一起輕旅行。嘉義區監理所推薦三百多年歷史古城的嘉義，境內有水庫、古蹟、歷史建築以及著名旅遊景點，搭配公車捷運BRT，出遊相當方便。

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，圖為千巧谷牧場。（圖／蔡宗翰提供）

嘉義監理所所長李輝宏表示，7月1日至9月30日止，阿里山線、光林我嘉線、故宮南院線、關子嶺故宮南院線等台灣好行路線，使用電子票證搭乘均享有半價優惠以及專屬店家優惠，民眾出門遊玩也可以下載公運利器「iBus」APP，讓路線站位、班次票價及預估到站方便掌握，以下為暑假公車旅遊參考景點：

1.千巧谷牛樂園牧場

地 址：雲林縣崙背鄉羅厝村東興182-32號

營業時間：09：00~19：00(假日至晚上20：00 )

公車路線：斗六火車站→日統客運【7011】至西螺站轉乘【7012】至福興社

區站，往返共10班。

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，圖為太平雲梯周圍。（圖／阿里山管理處提供）

2.太平雲梯+太平老街+36灣+空氣圖書館+孝子路步道

地 址：嘉義縣梅山鄉下坑仔5號

開放時間：09：00~16：30 週三不營運

購票網址：https://www.tpticket.tw/

公車路線：嘉義火車站→嘉義縣公車處【7304】或【7323】至梅山站，轉乘

【107】至太平站，往返共8班。

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，圖為千年蝙蝠洞。（圖／阿里山管理處提供）

3.瑞里風景區+燕子崖+千年蝙輻洞+雲潭瀑布

地 址：嘉義縣梅山鄉瑞峰村

公車路線：嘉義火車站→嘉義縣公車處【7315】，往返共4班，至瑞里國小站。

4.奮起湖風景區+奮起湖老街+奮起湖火車站+四方竹

地 址：嘉義縣竹崎鄉中和村

公車路線：高鐵嘉義站→【7329A】往返共2班，

嘉義火車站→【7302】、【7322AD】往返共4班，至奮起湖站。

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，圖為奮起湖四方竹。（圖／阿里山管理處提供，下同）



5.阿里山風景區+姊妹潭+祝山觀日樓+巨木林

地 址：嘉義縣阿里山鄉59號

公車路線：高鐵嘉義站→嘉義縣公車處【7329】、【7329A】往返共8班，

嘉義火車站→嘉義縣公車處【7322】、【7322ACD】往返共20班，

至阿里山站。

▲▼嘉義區監理所推薦暑假公車出遊路線，澎湖承順門+三石壁+七美島雙心石滬+垵口沙灘 。（圖／澎管處提供，下同）

6.澎湖+承順門+三石壁+七美島雙心石滬 (圖片提供/澎管處)

開放時間：4~10月

航行時間：60~80分鐘

航運公司：凱旋航運、滿天星航運、今一之星

公車路線：高鐵嘉義站→嘉義客運【7209J】每日往返共2班

阿里山客運【168A】每日往返共2班

新營火車站→新營客運【7410A】每日往返共6班，至布袋商港站。