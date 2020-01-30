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快訊／武漢肺炎影響！台北國際書展延至5月7日舉行　預售票可延用

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▲▼ 防疫武漢肺炎，台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

▲防疫武漢肺炎，台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

記者林育綾／台北報導

一年一度的「台北國際書展」原預計於2月4日至9日在台北世貿一館舉行，不過適逢武漢肺炎疫情延燒，不少民眾擔憂擴散，官方臉書在昨（29）日更湧入大批網友留言「建議延期」，而文化部與台北國際書展基金會、各出版社開會研商後，在綜合考量下，確定將「台北國際書展」活動延期至5月7日至12日舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。

「台北國際書展」是出版界的年度盛事，近年轉型為台灣與國際文化思想交流的平台，大小體驗活動和講座吸引不少人走入書展；今年更以「韓國主題館」為亮點，邀請韓國知名作家金英夏、《82年生的金智英》原作趙南柱來台，讓許多讀者和出版界人士都相當期待。

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由於武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情影響，「台北國際書展」原先計畫如期舉行，28日更在臉書發布各項因應措施，包括建議民眾配戴口罩參觀，展場各出入口皆配備酒精消毒、每日測量體溫、展館將保持良好通風，開啟鐵捲門讓空氣流暢；加強公共區域、電梯、公廁等處所之清潔消毒⋯等。

但台灣目前已有8例確診病例，此時是否適合在密閉空間舉行大型活動，備受討論與關切，而昨（29）日晚間開始，也有大批網友湧入「台北國際書展」臉書粉專，紛紛留言「建議延期舉辦」、「建議延期或停辦」、「真的很想去，可惜因為疫情⋯今年恐怕不敢去了！」

▲▼台北國際書展臉書，網友留言建議延期。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

▲「台北國際書展」臉書粉專，大批網友留言建議延期。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

文化部在今（30）日午後公告，台北國際書展屬近60萬人次參與之大型國際交流室內商展活動，互動性高，展期將有近千場沙龍活動，今年兒童書區亦將首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響。文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議。

綜合評估後，文化部說明，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，惟經電話徵詢及與會業者大多認為參觀人次必受影響，加以兒童書區首度於同館辦理，家長之與會意願將更受影響，而且部分國際參展單位和各國作者已陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期，因此，文化部與書展基金會共同決定，基於辦理成效及品質考量，本屆台北國際書展將延期至5月7日（四）至5月12日（二）舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。

關於讀者權益，主辦單位表示，凡書展預售票券都可以於新展期延續使用，若退票亦可受理，不受任何影響。

作家取消來台、延期聲浪大！台北國際書展延至5/7舉行　2月串連各界鼓勵購書

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