台北書展延期「艱難但正確的決定」　作家開書單支持：來買爆這些書！

▲台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

記者林育綾／台北報導

2020台北國際書展原預計於2/4-9日舉行，不過受到武漢肺炎疫情影響，文化部與國際書展基金會、參展業界代表與出版公協會等討論後，共同決定延期至5/7-12日舉行。作家李屏瑤在臉書表示，出版產業本身就不容易，書展其實是可以衝高買氣變現的活動，而因為延期取消多項活動後，付出的成本也難以追回，她感謝眾出版社及相關單位作出這個「艱辛的決定」，因此特別開書單分享「支持的方式就是，買爆這些書！」

作家李屏瑤30日在臉書表示，自己身為跟出版業密切相關的工作者，「理解這個產業的不容易，每一季都像在走天堂路，努力拖磨一天又一天。」

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然而台北國際書展，對出版社而言其實是最可以衝高買氣變現的活動，她感謝眾出版社及相關單位作出這個艱辛的決定，「真的很難，但是大家選擇做正確的事。」

她提到，雖然很多相關活動因為書展延期，陸續取消，編輯也紛紛道歉，已經付出的成本更難以追回，相關人員年前的加班也是泡沫幻影，而「身為讀者（看著爆炸的書架掩面哭），能給的支持，就是，買爆這些書！」

她列出推薦書單，以曾在2019年推薦的為主，補充一些新書，再列一遍，並增加一些「非去年出版，但是願意買它千千萬萬遍的書。」

「逗點文創結社」總編輯陳夏民29日也在粉專提到，在與文化部開會前，內心的確閃過如期舉辦的念頭，「畢竟先前投注了許多心力在上頭，連展區的裝潢都弄得差不多了，再加上書展對於逗點或類似我這樣的小出版社而言，可能是一年當中最重要的大事以及收入來源。」

他表示，小出版社其實沒有周轉金，想到如果取消，少了這筆現金流，實在壓力很大。但又想到這一次的武漢肺炎疫情，新型冠狀病毒不僅潛伏期長，在無發病狀態下就能傳染，更不用說除了口沫傳染之外，也有能接觸傳染。

而台北國際書展今年更是首度將兒童館併入一館舉行，屆時兩個館的人潮全數集中在一館，他說，「光是想到過往最擁擠的週末屆時會有甚麼樣的狀況（原本非常期待這樣的人流），我就有點頭大。」

陳夏民說，台北國際書展是一個動輒50人次以上的大型活動，或許身為讀者不一定能感受到其背後的意義，「但對於我或是與我類似的出版人而言，每一次掛上參展証走進書展會場，便是印證自己是出版業一分子的重要時刻，而我們也要在這樣的場合，端出最棒的書和活動和展區設計，讓國內外的讀者和出版業知道，台灣雖然很小，但我們的文化能量是不會輸給別人的！」

「這一份榮耀，這樣的心情，實在是難以言說，這也是為什麼，無論開會結果如何，我們都會一起面對這項艱難的考驗。」

陳夏民說，出版人都清楚，「書在一般人生活當中，所占的比重越來越低。但我們都還在努力，創作者也還在努力，更不用提書店和書展基金會文化部等單位也都在拚，無不期待能夠讓一本書走進你的生活，陪你度過某些孤獨的時刻。」

他感性說「有空，買一本書支持台灣的出版產業吧。」後續也發表對於文化部和書展基金會所做決定的感動，「2020年的台北國際書展絕對會被寫進歷史，或許對於一些人而言，這不過是一次商業活動的改期，但在人心惶惶之際，決策單位與出版人所透露出的態度，甚至是對文化同伴的惜才之心，恰恰向社會傳遞了秩序以及信心的可能。」

而李屏瑤推薦書單給粉絲後，網友也紛紛留言「馬上買爆我的錢包！」「有些已經在架上跟剛到架上啦！！」

李屏瑤推薦書單如下



文學類：



性意思史｜ 木馬文化 ECUS Publishing House

我與貍奴不出門｜時報出版

細軟｜時報出版

新神｜聯經出版

我所告訴你關於那座山的一切｜春山出版

泥地漬虹｜大塊文化

她的身體與其他派對｜啟明出版

光之帝國｜ 漫遊者文化 AzothBooks

林肯在中陰｜時報出版

那個男人｜ 新經典文化ThinKingDom

讓過去成為此刻｜春山出版

非文學類：



心向群山｜ 大家出版 Common Master Press

不只是厭女｜ 麥田出版

收入不平等｜ 時報人文科學線

被殺了三次的女孩｜ 獨步文化

大霧中人：思覺失調工作錄｜ 健行文化

認錯：性侵受害人與被冤者的告白｜ 游擊文化

拚教養｜春山出版

毋甘願的電影史｜春山出版

圖文創作：

少爺的時代｜ 衛城出版

山與食慾與我｜ 青文出版

暫時先這樣｜ 大辣粉絲團dala pub

默娘｜ 蓋亞文化

傳染｜大塊文化

竹光侍｜大塊文化

小輓｜大塊文化

羅浮宮的貓｜大塊文化

主場優勢：

台北家族，違章女生｜麥田出版

向光植物｜ 逗點文創結社

無眠｜逗點文創結社