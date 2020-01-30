作家取消來台、延期聲浪大！台北國際書展延至5/7舉行　2月串連各界鼓勵購書

▲2020「台北國際書展」延期至5月7日（四）～5月12日（二）舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

記者林育綾／台北報導

武漢肺炎疫情受到全民關注，文化部在今（30）日表示，原訂於2月4日舉行的「台北國際書展」屬於60萬人次參與的大型國際交流室內商展活動，互動性高，又有近千場活動，出版業界擔憂民眾參與意願受影響，部分國外作家也陸續取消來台；基於辦理成效及品質考量，將書展延期至5月7日（四）～5月12日（二）舉行，2月將串連各界推廣閱讀，而凡書展預售票券都可以於新展期延續使用，若退票亦可受理，不受任何影響。

「台北國際書展」係由文化部主辦、財團法人台北書展基金會執行，原訂於2月4日（二）至2月9日（日）於世貿一館舉行，歷年平均參觀人次近60萬，今年共計有675間出版社參展，原規劃有國際近50國出版單位及作者將來台與會。

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文化部表示，所屬的各大藝文場館已在春節期間展開防疫措施、如常開放，不過「台北國際書展」屬於60萬人次參與的大型國際交流室內商展活動，展期將有近千場沙龍活動，互動性高，今年「兒童館」更首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響，文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表、出版公協會，召開風險及成效評估會議。

綜合評估後，文化部說明，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，惟經電話徵詢及與會業者大多認為，參觀人次必受影響，加以兒童書區首度於同館辦理，家長之與會意願將更受影響，而且部分國際參展單位和各國作者已陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期，因此，文化部與書展基金會共同決定，基於辦理成效及品質考量，本屆台北國際書展將延期至5月7日（四）至5月12日（二）舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。

文化部並將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。文化部長鄭麗君則表示，書展延期，閱讀不停息，文化部將先於2月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。

▲台北國際書展延期至5月7日-12日舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

文化部與書展基金會於昨（29）日召集參展業者及公協會代表會商後，有如下考量：首先，民眾參與意願恐相當程度受影響。其次，原規劃國際有近50國出版單位及作者將來台與會，惟書展基金會近期已接獲部分參展單位、出版社、版權人及受邀作家反映「希望延期」，部分國際參展單位和國外作家已陸續表示將取消來台。

第三，因書展首度將兒童書區移入世貿一館舉辦，家長與老師帶小朋友參觀書展意願恐更受影響，致業者參展效益難符預期。綜合考量後，基於維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗，文化部和書展基金會共同決定本屆書展將延至5月舉行。

關於讀者權益，凡書展預售票券都可以於新展期延續使用，若退票亦可受理，不受任何影響。而2020台北國際書展的國內外參展出版社，將於世貿一館1、2樓原來展館及原有展位辦理。