對抗武漢肺炎！歐盟支持WHO應納入台灣　「台灣有專業技術與能力」

▲ 歐盟表態支持台灣加入WHO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情不斷升溫，讓全世界繃緊神經，繼加拿大、美國、日本之後，歐盟也表態支持台灣加入WHO（世界衛生組織），共同對抗武漢肺炎。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）30日在日內瓦召集專家再次舉行緊急會議，討論2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），但再度排除也出現確認病例的台灣參與討論。

根據《中央社》報導，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）30日表示，在一般情況及目前爆發新型冠狀病毒疫情的特別情況下，歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

雖然歐盟不是世衛會員，而是觀察員，但具有整合會員國立場並一致對外的地位。

▲日本首相安倍晉三表態支持台灣加入WHO。（圖／路透）



日本政府疫情對策本部30日召開會議，首相安倍晉三出席並在會中表示，為防止疫情持續擴大，認為台灣有必要加入世界衛生組織（WHO），先不顧中國政治立場問題，若台灣被世衛排除在外，將難以維持地域健康及防止感染擴大的作業。

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）也表態支持台灣加入WHO。（圖／路透）



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當地時間29日接受國會質詢，受到保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）質詢時明確表態，將支持台灣以觀察員的身分參加世界衛生組織（WHO）會議，台灣加入有益於加拿大的疫情防治，能夠為國際衛生界爭取最大的利益，也希望台灣能成為此次防疫工作中重要的夥伴。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）日前在記者會，被問及台灣並非世衛成員將無法取得更新訊息時表示，美方一向致力於與台灣公眾確保密切合作，這是公衛事務，而非政治事務，美方會確保並持續與台灣技術專家交流訊息。

荷蘭基民黨眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）今天在推特表示，台灣必須參與世衛，並反問中國領導人習近平難道將民眾健康視為其戰略利益？另一位D66黨眾議員史卓瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）也表示，須讓台灣參加世衛會議，醫療保健和對抗流行病政治化並非明智之舉。

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