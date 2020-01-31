狂查資料、打電話求救！黃岡市衛健委主任對疫情「不清楚」...下秒被免職

▲黃岡市衛健委主任被免除職務。（合成圖／翻攝新京報我們視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新型冠狀病毒12月起自武漢市爆發，大陸至今已全數淪陷，其中湖北省算是重災區，確診數高達4903例。然而，僅次於武漢市的黃岡市，昨（29）日有督察組到場向黃岡市衛健委主任唐志紅核查情況時，對方對於防疫相關問題竟然一問三不知，甚至連連回應「這我不知道，我搞不清楚」，隨即被中央免除職務，並按有關法律規定辦理。

綜合陸媒報導，截至30日晚間11時，湖北省黃岡市累計確診病例達496例，死亡人數有12例，僅次於武漢市。疫情日益嚴峻，大陸中央指導組29日派出督查組，趕赴黃岡市進行督查核查，期間衛健委主任唐志紅、市疾控中心主任陳明星面對「收治病人數、床位數量、檢測能力數」的詢問，通通回答「這我不知道」、「我搞不清楚」、「這個我不太清楚」等。

誇張的是，督查組甚至問到唐志紅一直查資料、打電話求救，還要求聽電話人盡快前來並告知有關的數字。事件引來外界極大的關注，唐志紅隨即在周四晚被通報免職，「黃岡市委研究同意，提名免去唐志紅同志黃岡市衛生健康委員會主任職務，其免職按有關法律法辦理。」

事件曝光後，不少網友氣炸，留言大罵「一問三不知，三問一搖頭唐主任」、「這個老大姐，混吃混喝混體制，沒想到有今天」、「你很誠實，也很倔強，不知道就是不知道」、「武漢還有多少唐主任，全國還有多少唐主任呢」、「一開口就超級沒文化的感覺」、「平時上班淨聊天磕瓜子了吧」、「死皮不要臉」、「素質很差……應該是走後門上去的」。

▲黃岡市的疫情僅次於武漢市。（圖／路透）



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