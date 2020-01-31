一家6口5人確診武漢肺炎　2歲男童被獨留在家「護理師暖心照顧」

▲廣東一戶人家6口人有5人確診武漢肺炎，只留下一個2歲男童。（圖／翻攝自中新網）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）在大陸已有超過7600多起的確診案例，不過在廣東卻發生了一件家庭群聚感染的案例，一家6口人有5人確診武漢肺炎，只剩下一個2歲男童被獨自留在家中。

根據大陸媒體《中新社》報導，在廣東省第二人民醫院的留觀病房內，2歲半強強(化名)寶寶正在與護士玩著玩具。在醫護人員的幫助下，強強與正在被隔離的母親通過手機視頻見了面，母親安慰強強要聽話，強強乖乖地聽母親說著。

這一家人住在廣州市海珠區某小區，在樓下的病房裡還住著他的父親、哥哥、外公和外婆，儘管就隔著一層樓，但強強與父母已經有5天沒見面了，全家人只剩下兩歲多的孩子強強尚未確診，但也無人照看。

強強的外公23日從武漢到廣州出現發燒症狀，強強的爸爸也同樣出現發燒症狀，兩人來到廣東省第二人民醫院問診，隔天2人均被確診為武漢肺炎的患者。

海珠區疾病預防控制中心和社區了對家中其他人進行檢測，母親當天就被檢測出武漢肺炎病毒核酸陽性，其後兩天，外婆和12歲的哥哥都相繼被確診，只剩下強強。由於強強的檢測結果為陰性，尚未顯示被感染，所以也不便住在隔離病房內。

醫院知道這件事情以後，便聯繫強強家屬，表示可以把孩子接到醫院照顧，該院向全院發出了動員，消息一發出，半個小時就有28名護理師報名輪流照顧這個孩子，甚至建了一個群組叫做「天使的愛，我們的小可愛」，安排照顧孩子事宜，也希望能夠替這家人分憂，盼這家人都能早日康復。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！