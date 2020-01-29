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配合門診開診成醫執行門禁管制　建置武漢肺炎檢疫站

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▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院29日大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢，並要求進入民眾必須戴上口罩；對於量測體溫超過37.5度的民眾轉往急診進行必要之診療，30日起則改往新設之【武漢肺炎檢疫站】。

▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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成醫耆出，進入門診大樓地下室停車場的汽、機車，駕駛及乘客也必須接受量測體溫並戴上口罩，雖然多少會影響車流之順暢，但民眾都願意配合。成大醫院表示感謝大家能夠犧牲小我、共體時艱，一起為防疫努力。

▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院於春節期間特別淨空急診處的停車場，設置【武漢肺炎檢疫站】（簡稱【檢疫站】），規劃從30日起開始運作，從每日上午8時到晚上8時，凡是在進入院區時量測有發燒現象、中國旅遊史者，將轉至【檢疫站】由醫師進行必要之診療；至於夜間至隔天上午8時的個案，則維持由目前的急診發燒篩檢站負責診療作業。

▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建置【檢疫站】的考量，主要是國內已經出現境內家戶感染個案，為積極預防未來社區感染疫情，因應門診開診後各院區及單位發燒篩檢、旅遊史及接觸史詢問後會出現的疑似感染個案處理，同時避免癱瘓急診原已壅塞的服務與院內交叉感染風險。而在採購【檢疫站】所需帳篷時，獲得廠商「買4送1」的贊助。

▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲成大醫院大年初五恢復正常門診，配合疫情防治之需，開始於門診大樓進行門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院設置【武漢肺炎檢疫站】，凡是在進入院區時量測有發燒現象、中國旅遊史者，將轉至【檢疫站】由醫師進行必要之診療。

為因應武漢肺炎疫情的持續擴散，成大醫院從春節假期前，就每日召開緊急應變會議，現並已成立24小時【武漢肺炎緊急應變中心】，由院長指揮，責成副院長輪值坐鎮，統籌所有人力、設備、物資及訊息，並即時回應各單位的需求，結合過去成功抗煞的經驗，期以構築起防疫的最堅強堡壘，守護國人的健康。

各單位也都有同仁主動回院幫忙，包括像曾經在感染科病房擔任主管及服務過的護理部已退休督導、護理師，特別回來幫忙負責訓練護理師；前護理部副主任、現任成大護理系主任除了協助做防疫訓練的相關規劃外，也送了上百份豬腳麵線給感染科病房、急診及護理部慰勞同仁的心與胃，都是希望為防疫盡一份心力。

成大醫院也呼籲，請民眾配合中央流行疫情指揮中心的要求與建議，做好自我健康管理，就醫時要戴口罩，並要向醫師告知旅遊史、接觸史、病史等，以能及時診斷。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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