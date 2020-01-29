林口長庚防疫升級！縮減出入口、設紅外線體溫監測…阻病菌傳播

▲林口長庚醫院面對武漢肺炎疫情升溫，做出多項防疫措施管制人員進出，以減少病菌傳播。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

因應武漢肺炎疫情升溫，林口長庚紀念醫院29日下午針對醫院內部的相關防疫措施進行說明，感染科吳丁樹主任表示，目前主要都是依照CDC疾病管制署的規定及政策來應變，一方面院方會盡可能減少內部人員流動，另一方面透過門禁的出入管制及紅外線體溫系統的監測，全力來阻斷武漢肺炎等流行病菌的傳播。

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▲林口長庚醫院感染科吳丁樹主任說明醫院面對武漢肺炎的防疫措施。（圖／記者陳以昇攝）

林口長庚醫院為降低武漢肺炎等流行病菌的傳播，目前全院17個出口都有設置告示牌，除病理大樓因無門診區不開放進出外，其他院區過去可能各有3至4道門，但現在都盡量縮減為1道門供人員進出，方便管理之餘，也都有在各道門設置紅外線體溫偵測系統，一旁也都會有警衛等相關醫護人員在旁監測進出人員體溫，一旦出現發燒等異常狀況，就能即時作進一步分流。

▲林口長庚醫院做出多項防疫措施管制人員進出，兒童大樓其中一個出入口貼封條禁止進出。（圖／記者陳以昇攝）

感染科吳丁樹主任強調，也不是所有發燒患者進到醫院都會送往急診作肺炎篩檢，基本上都還會再分流，依據病患近期的旅遊史及居住史來判定，如果病患過去14天內有從大陸湖北省返台，出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，就會送至急診作初步篩檢，另接觸過除湖北省以外的大陸地區民眾，也會列入篩檢對象，否則一般病患進到醫院後還是依照疾病需求，走一般正常動線前往對應門診就醫。

最後吳主任再表示，當年SARS因為是第一次新興傳染病，還摸不太清楚，但這次跟SARS一樣是變異形冠狀病毒，雖然傳播方式還是不太明確，但在釐清之前，進行這樣的管制對民眾及病人而言都是好事，呼籲大家這段時期前往醫院都能盡量配合醫院規定，並做好自主健康管理。

▲林口長庚醫院做出多項防疫措施，其中每道出入口皆有設置紅外線檢測進出人員體溫。（圖／記者陳以昇攝）

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