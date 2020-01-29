因應武漢肺炎疫情　市府：協調大賣場及工廠口罩供給

▲因應武漢肺炎疫情，台南市政府盡力讓醫療級口罩供貨無虞，請民眾不要恐慌，搶購囤積口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

這波武漢肺炎有蔓延趨勢，台南市長黃偉哲表示，目前除超商有衛服部提供醫療級平面口罩外，醫療院所、大賣場仍有缺貨情形，除希望台南市口罩工廠能提早生產營運，黃偉哲將會親自視察口罩工廠與大賣場，盡力讓醫療級口罩供貨無虞，請民眾不要恐慌，搶購囤積口罩。

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經發局局長陳凱凌表示，經發局30日邀集口罩工廠，與各大通路商含大型賣場、超商、藥妝店開會，了解醫療級口罩供應情形與鋪貨狀況，同時建立窗口與回報機制。另衛服部自1月28日到30日每日提供醫療級口罩增加至600萬片給7-11、全家、萊爾富、ok等四大超商。於1月29日到30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍之藥妝醫材通路（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生），同樣是零售散賣。且1月28日起到2月15日止，藥局及有藥商許可之零售商，可零售散賣醫用口罩。經發局也會持續協調家樂福、好市多等大通路商，協助供應醫療級平面式口罩。

經發局於過年前即統計台南市主要生產醫療級口罩工廠共5家，包含康那香佳里廠、善竹生物科技公司、格安德工業公司、台灣精碳公司永康廠、恒大公司等，每日生產醫療級平面口罩總產量85萬片。鑒於口罩需求龐大，經聯繫協調，康那香在年初三即開始營運，每日生產醫療型口罩20萬片，無庫存，提供給通路商與其觀光工廠販售。在其觀光工廠販售時，每人每日限購2盒，也感謝康那香公司共體時艱，於年假期間提早加工生產口罩。

另為提供台南市醫療院所口罩需求，經發局已緊急聯繫康那香公司，該公司表示會協調公司下游通路商，調整供貨，盡力配合。29日上午恆大公司陳廠長表示，員工已經陸續回廠，進行材料整備工作，並有三台生產線投入作業。其餘4家口罩工廠，預計明日開工。經發局會持續連繫廠商，請其產線全開，加工趕製，並與鄰近縣市口罩工廠建立窗口，以利後續因應。

經發局也持續協調家樂福、好市多等大通路商，協助供應醫療級平面式口罩。目前台南市四大超商供貨無虞，每人限購3片，有需要民眾都可以買到。

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