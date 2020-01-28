政院：台大生醫分院開幕營運！推動大新竹成「智慧健康城市」





▲台大醫院。（資料照／記者徐文彬攝）。

記者蔣婕妤／台北報導

行政院科技會報辦公室28日表示，台大醫院124年來第一間獨立設計建造，從動工到開業僅花3年半的台大醫院新竹生醫園區分院（簡稱「台大生醫分院」），已於去年 12月16日開幕營運，提供在地鄉親醫學中心等級的醫療品質與服務，鄰近高鐵新竹站及桃園國際機場，交通十分便利。

科會辦指出，延宕10餘年的台大生醫分院，自105年5月，在行政院團隊努力推動下，促成106年1月破土、2月動工，並依進度順利於去年12月開幕營運，落實重要政見，也實踐守護在地居民健康的承諾。台大生醫分院位於新竹生物醫學園區，為全台唯一醫療與產業共構的園區，將研發、試製、臨床試驗、轉譯醫學及新創育成服務整合，為政府加速推動生醫產業發展的重點園區之一。

科會辦表示，台大生醫分院落成後，除可滿足桃竹苗地區民眾的急重症醫療需求，更可提供新竹生物醫學園區廠商與醫療對話及合作場域，進行轉譯醫學與臨床試驗，提升醫療技術、引導醫療服務並帶動周邊支持性產業發展，期以此園區驅動台灣生醫產業，並推動大新竹地區成為「智慧健康城市」。

科會辦指出，台大生醫分院初期開設包括內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科及神經科共7科門診，今年2月起將陸續開設急診、加護病房及手術室，完善醫療服務能量。另外，急重症醫療及癌症治療為目前大新竹地區民眾就醫的最大需求，台大生醫分院預計將設立急重症、癌症、心血管及腦血管等醫學中心，提供民眾更周全、更有品質的醫療照顧服務。

科會辦表示，台大生醫分院展望未來，將善用新竹資通訊科技優勢，朝建立優質健檢、遠距照護及國際級特色醫療等健康促進服務的「智慧醫院」邁進，並結合台大醫院竹東分院及台大醫院新竹分院，發揮醫療服務及教學研究的綜效，成為台大醫療體系除台北總院外，最完整的教學、研究及醫療中心，持續為大新竹鄉親提供創新醫療服務。