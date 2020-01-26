過年大掃除！天花板拉出「3米長蛇皮」紋路超清晰　網驚：說不定還在家…

▲超完整蛇皮，原PO透露約3米長。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)，下同）



記者黃可昀／綜合報導

有些人這兩天仍在持續大掃除工作，一名網友昨天上午打掃時，竟然在天花板上發現一片薄膜，順手拉出來竟拉出3公尺長的「蛇皮」，粗度相當一個成年女性手臂，可見是條塊頭巨大的蛇類，當場嚇出一身冷汗。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」貼出照片，這條米白色的蛇皮長度大約3公尺，上頭格子狀紋路還清晰可見，而且皮還脫得相當完美，從頭到尾巴一體成形沒有斷裂，不過，這也代表曾經有3米長的巨蛇造訪過他家，很難想像這種巨型蛇類會溜進住宅，而且沒有任何人發現，「還好牠只是借過來蛻皮…」。

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▲網友擔心蛇其實還躲在家。



貼文目前已經超過1萬人按讚，網友紛紛驚呼，「會不會只是脫完皮然後還在家裡」、「你確定牠只是經過而已嗎」、「雞母皮掉一地…會不會還在家」、「有可能牠現在躲在哪裡冬眠中。」也有人安慰原PO，過年期間有蛇來訪是好兆頭，會帶來財運，「蛇蛻，祥瑞之象財運亨通，要發了啦」、「要發了！蛇會待在有財氣好運的地方脫皮。」

由於蛇是老鼠的天敵，網友說蛇皮就是最天然有效的防鼠劑，殘留氣味會讓老鼠不敢靠近，「這個好東西！把它收好裝在塑膠袋，開口綁鬆鬆的掛在家裡，只要還有老鼠聞得到的味道，老鼠通通不見啊！」

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