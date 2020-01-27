初三「赤狗日」禁忌多！　外出拜年會害自己窮整年

▲大年初三禁忌多，若不注意可能窮一生。（圖／記者李毓康攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

春節期間拜年可是有許多眉角！大年初三是俗稱的「赤狗日」，在這一天不宜外出拜年、宴客，因為「赤」的台語讀音和「窮」同音，若在這一天犯下禁忌，可能會導致一輩子都會很窮。有這麼一句新年歌唱著，「初一早、初二早、初三睏甲飽。」由於初三禁忌較多，許多人會利用這一天來好好休息。

過年期間大家都會到處拜年，但再初三這一天拜年是禁忌的事情，因為「赤口」容易與人發生口角爭執。此外當天必須要「早睡」，因為這天是老鼠的娶親日，要早點睡才不會打擾到牠們，在廚房、倉庫等地方會放置穀物，為老鼠「添妝」，希望可以和老鼠分享這一年的豐收，因此又稱為「老鼠分錢」。

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▲初三不適合拜年，會害自己變窮。（圖／視覺中國）

雖然過年期間大家都會到親戚家拜年祝賀，但在赤狗日這一天是不吉利的日子，赤狗是憤怒之神，遇之則有凶事，所以在初三都盡量不出門留在家中不要外出，否則會害自己整年都很貧窮。也有習俗說初三是「穀子生日」，有些農民在這天不會吃「米飯」以免得罪米神，導致整年收穫不佳。

正月初三又稱「小年朝」，即天慶節。宋代宮廷節日，宋真宗大中祥符元年，因傳有天書下降人間，真宗下詔書，定正月初三日為天慶節，官員等休假五日。後來稱小年朝，不掃地、不乞火，不汲水，與歲朝相同。

從新年期間到初五前，垃圾都代表著「財富」，因此禁止倒垃圾或是掃地，以免把財富掃出家門。雖然初三有禁忌，但只要存好心、做好事，百無禁忌，天天都好日。

▲大年初三可以好好睡個覺。（圖／免費圖庫pxhere）