日本人氣109辣妹放20年…卸妝後首曝光　年屆40歲全是美人！

記者林瑩真／編譯

「109辣妹」（ギャル）曾是日本90年代紅極一時的裝扮文化，特別是在潮流的澀谷、原宿到處都能看到金髮、黑皮膚、白唇的辣妹們，但她們卸妝後長怎樣呢？日前3名在20年前曾是109辣妹的女子以正常裝扮曝光，年近40歲卻個個都是美魔女，引起日本網友討論。

綜合日媒報導，日本綜藝節目《松子會議（マツコ会議）》參與時尚雜誌《egg》的模特兒聚餐，曝光了20年前高人氣的辣妹組合「ゴングロ3兄弟withU」中的成員，包括あこ吉、石井めぐ以及水野祐香等。

令人意外的是，當年的她們個個又黑又浮誇，如今年屆40歲卸下濃重黑妝，竟然都是保養超好的美魔女，不僅皮膚透亮、五官清秀，妝感符合現代審美觀後，一點也看不出是已經有小孩的媽媽們。

節目一播出，立刻在網路上掀起網友討論，「再次認證了什麼叫辣妹永遠年輕」、「人家說一白遮三醜」、「美白真的對人好重要」、「真的差好多」、「其實辣妹時期就是比較黑而已，五官還是很美」、「她們當年超級紅，根本不輸清純女星」。

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