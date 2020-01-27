不能回鄉禍害人！上海旅客名古屋機場「舉報武漢人」：他們偷吃退燒藥

▲搭乘南航CZ380班機的大陸乘客因武漢肺炎在微博論戰。（圖／翻攝微博徐小柚子）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，今（27日）上午卻因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，導致同班機的上海乘客向日方通報處理。事情最終演變成武漢與上海人的地域之戰，在微博上掀起論戰。

微博網友「喜洋怪氣懶赤佬」發文指出，上午登機前，看到同行的武漢人在偷偷吃退燒藥、量體溫，覺得事情不對勁，因此立即向機場工作人員反應，由於當時已經過關，因此一行人決定拒絕登機，等待檢測結果出爐。

不過，此事另一方，來自武漢的微博網友「徐小柚子」則發文抱怨，自己是武漢人，原訂上午9時25分從名古屋到上海，卻無家可歸，「一群上海人在登機前半小時，跟機場方反應不願意跟我們做同一架飛機，這還是同胞嗎？」

▲▼上海乘客描述事發經過。（圖／翻攝微博喜洋怪氣爆赤佬）

文章上線後，立刻在微博上引起網友討論。有人回嗆，「知道自己是武漢人就不要亂跑埋怨別人」。「徐小柚子」則反駁，「自己是受害者，出來的時候，政府並沒有封城，我們不是為了避難，我們是正常度假旅行，誰想過會遇到這樣情況。」

之後，微博網友「喜洋怪氣懶赤佬」再發文，表示該班機已有日本防疫人員登機檢疫，並強調「上海人是模子，即使我們全部人被隔離也會抗爭到底，絕對不能讓他們回家鄉禍害人。」

▲▼武漢乘客在微博上喊冤。（圖／翻攝微博徐小柚子）

由於雙方對峙情況無法解決，逼得當地中國使館人員出面協調，最終，飛機上16名武漢乘客以及11名其他籍貫乘客搭乘原班機返回中國大陸。至於拒絕登機的71名乘客（包含上海等地），則南方航空同意免費改簽處理。

事實上，受到武漢肺炎疫情持續擴散，武漢市文化和旅遊局27日凌晨才公告，目前尚有4096名武漢遊客仍在境外，並呼籲各航空公司、「兄弟城市」旅遊行業同仁，「繼續支持、幫助武漢旅遊團隊回國，讓出境的武漢旅遊團隊能平安回到武漢，深切地感受到祖國的溫暖。」