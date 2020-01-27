老爸深愛神戶牛…將他取名Kobe　特殊命名造就不凡一生！網挖軼聞嗨翻

▲Kobe命名趣聞球迷眾所皆知（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）於26日午後1時許（當地時間），因直升機墜毀意外不幸喪生，讓各界哀悼不已，其中，神戶牛認定團體「神戶肉流通推進協議會」也致上哀悼之意。原來，Kobe名字的來源正是因為父親深愛神戶牛肉，才會如此取名。

資深NBA球迷都知道，Kobe的父親Joe Bryant在1978年曾造訪日本，當時品嘗到神戶牛肉時，就被如此美味所震撼，不僅之後擔任日本籃球聯盟JBL及日本bJ聯盟的球隊教練，也將自己的兒子取名為「Kobe」。

據日媒報導，協議會事務局局長谷元哲說明，因為Kobe的命名，讓神戶牛的世界價值毫無疑問地提升，2012年輸出海外正式解禁後，神戶牛也大受歡迎，甚至擴大輸出國家，有很大原因都是被Kobe影響。沒想到現在卻聽聞Kobe不幸的消息，谷元哲表示非常遺憾，「衷心至上深深哀悼之意」。

相關新聞被轉發至PTT後也引起網友討論，「推，老大影響力無所不在」、「他爸希望兒子獨特一點，結果也成功了」、「Kobe一些粉絲知道這個原因會去買神戶牛嘗鮮」、「另外老大說過宮崎駿是他的偶像」、「Kobe剛出道的時候，就說過他名字的由來了」、「他剛開始打NBA的時候介紹他都會寫這件事」。

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