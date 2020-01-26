影／台中男「武漢返台」爽打卡找到人了！市府：若未自主隔離14天...最高罰15萬

記者白珈陽／台中報導

台中市驚傳有一名李性男子自武漢返台，不但不自主隔離還四處趴趴走，引起民眾恐慌。對此，台中市政府新聞局表示，市長盧秀燕得知後消息後，已立即指派衛生局和民政局（區公所）等相關局處組成跨局處訪視小組，主動接觸個案，經查該個案無呼吸道感染及臨床症狀，衛生局並告知個案與家庭成員需居家自主隔離14天，外出也需要主動通報，民政局也已列案追蹤管理，且會每天主動關心。

▲李姓男子因小兒子自武漢歸來，開心地PO上一家人吃年夜飯、外出遊玩的照片，遭民眾發現並通報。（圖／翻攝臉書）

衛生局強調，防疫期間，如果個案未依照規定，將違反「傳染病防治法」第58條規定，依同法第69條處新台幣1萬至15萬元罰鍰，得連續處罰，並可依照傳染病防治法進行強制隔離。

衛生局也再次呼籲民眾，近期應避免前往疫區。此外，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），及時診斷通報。

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