影／台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

記者白珈陽／台中報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，台中市李姓男子的小兒子，24日從疫區返台，不但沒有進行自主隔離14天，還在台中四處遊玩，逛百貨、到運動公園打球，並拍下照片PO網，引起網友撻伐。台中市衛生局今（26）日上午找到李男一家人，但遭到拒絕訪視，李家只願意透過電話聯繫。稍早衛生局中午找到李男的小兒子，初步認定他沒有發燒或呼吸道症狀，目前已交由區公所每日健康追蹤關懷14天。

▲台中男一名男子疑似從武漢返台，未進行自主隔離，還外出到運動公園打球。（圖／翻攝臉書／下同）

有網友發現，台中市西屯區一名網友在臉書PO文表示，「謝天謝地！小兒子終於從中國湖北省武漢市冠狀病毒疫區，顛沛流離、舟車勞頓輾轉逃至江西省南昌市搭機平安返抵台灣桃園國際機場，真是有驚無險，全家人終於卸下忐忑不安的心」，並貼出一家人團圓吃年夜飯、外出至台中中央公園打球的照片，讓人捏了一把冷汗。

▲▼ 李男的小兒子從疫區歸來卻未進行自主隔離，引起網友眾怒。

發現這則貼文的網友，趕緊撥打1922防疫專線通報，並於在臉書《爆廢公社》向其他民眾告知台中有此案例，李男一家人誇張的行徑，引發網友群起撻伐。

衛生局今日中午循線找到住在台中市西屯區的李姓男子，台中市衛生局局長曾梓展表示，衛生局人員找到他後，對他進行體溫等初步的健康詢問，初步認定其沒有發燒、呼吸道等症狀，已將他交由區公所每日健康追蹤關懷14天。

曾梓展強調，未確定排除感染前，當事人必須自主管理，不得再四處外出遊玩，否則將以違反《傳染病防治法》開罰3千到1萬5000元罰鍰或被強制隔離到中央指定處所。

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