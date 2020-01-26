影／台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌！網急PO提醒…這個動作恐觸法

記者白珈陽／台中報導

適逢農曆過年，許多台商紛紛返台與家人相聚，衛福部嚴格要求自大陸入境者，須自主隔離14天預防疫情蔓延。但在台中，有民眾疑似有家屬從武漢返台，還高調貼出四處遊玩的照片；有網友看到該家人的照片，驚見文章標題為「小兒子從武漢歷劫歸來」，嚇得於臉書《爆廢公社》提醒其他民眾，並祈禱台中不要淪陷。對此，台中衛生局回應表示，這起案例還在處理中，但民眾若把來源不明或未經證實之疫情資訊po上網，恐觸及傳染病防治法或社會秩序維護法。

▲武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官莊人祥副署長表示，有掌握到該起案例，目前已通報衛生局處理，詳細後續還有待追蹤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台中男一名男子疑似從武漢返台，未進行自主隔離。（圖／翻攝臉書，下同）

有網友發現，台中市西屯區一名網友在臉書PO文表示，「謝天謝地！小兒子終於從中國湖北省武漢市冠狀病毒疫區，顛沛流離、舟車勞頓輾轉逃至江西省南昌市搭機平安返抵台灣桃園國際機場，真是有驚無險，全家人終於卸下忐忑不安的心」，並貼出一家人團圓吃年夜飯、未帶口罩外出至台中中央公園遊玩的照片，讓人捏了一把冷汗。

▲台中市西屯區一名網友因小兒子從疫區返台，開心地在臉書PO文。

發現該PO文的民眾，除趕忙向疾病管制署通報外，也在臉書《爆廢公社》提醒其他網友，在台中出現疑似有民眾從疫區歸國的案例。貼文一出，引起眾多網友痛斥：「無知真的很可怕」、「到底是什麼樣的心態啊」、「他們去了很多地方都沒戴口罩，台中人要小心了」、「為何不自覺通報。而要打卡炫耀，請政府重罰」。

▲該男子從疫區歸來卻未進行自主隔離，引起網友眾怒。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，有掌握到該起案例，目前已通報台中衛生局處理，詳細後續還有待追蹤。

至於將文章PO上《爆廢公社》的網友有無觸法？衛生局回應，在社群網路上發布不實疫情資訊，確是違法行為，若查證屬實將進行開罰，這起案例則還在處理中；而根據衛福部疾病管制署公布事項，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

衛生局也呼籲，若接收到疫情資訊，請直接撥打1922專線，通知防疫人員處理，勿隨意於社群網路、群組張貼訊息，以免觸法。

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