彰化沒有武漢肺炎發燒遊客　啟動中港澳入境民眾服務

▲彰化縣從25日起啟動中港澳入境民眾服務。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎昨天傳出有一名武漢來台旅遊團發燒婦人全台走透透，甚至有到彰化鹿港，消息一出讓彰化民眾相當的驚恐，衛生局長葉彥伯強調，彰化未出現有確診病患，而且也沒有這名遊客出現，從25日開始啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，目前先行以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀之民眾為對象。

因應中國大陸部分地區進行封城以及疫情逐漸擴散，彰化縣目前配合中央防治策略彰化縣自即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」。此項健康關懷服務目前先行以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀之民眾為對象。由各鄉鎮市公所村里幹事協助配合執行，每日以電話關懷並填寫紀錄表，追蹤至入境後14天。追蹤過程發現異常狀況，將立刻回報1922，啟動協助就醫機制。

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▲彰化縣啟動強化陪病者及訪客發燒監測機制。（圖／記者唐詠絮攝）

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心疫情分級已升級至二級，針對中國大陸部分地區進行封城，以及疫情逐漸擴散所做的因應措施，為防範疫情於醫院內傳播，彰化縣各級醫院即日起，強落實門、急診病人分流機制及限制陪(訪)客等感染管制措施並啟動強化陪病者及訪客發燒監測機制，衛生局呼籲民眾配合若有發燒及呼吸道症狀之訪客及陪病者，禁止進入病房。每一病人之陪病者及訪客至多2位。

目前彰化縣對於疫情逐漸擴散所做的因應措施如下：

1.自中國、香港、澳門返台者皆須填寫健康聲明書，說明14天內是否到過武漢等旅遊史及相關情況。

2.入境有出現發燒、急性呼吸道感染、肺炎等症狀之民眾，請檢疫醫師進行症狀判別，若符合通報標準，則進行隔離檢疫。

3.無症狀但14天內曾到過武漢之入境民眾，啟動健康關懷服務，以電話詢問方式紀錄最新健康狀況，持續14天。

衛生局呼籲民眾一般外科用口罩即足以因應目前狀況不用恐慌，沒有必要搶買N95的口罩。正確配戴口罩、使其緊密貼合臉部，提醒注意遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。民眾返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)。

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